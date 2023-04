Boxe: Manny Pacquiao aceita desafio de Conor Benn, diz gerente

Manny Pacquiaoo lendário boxeador filipino, concordou em enfrentar Conor Bennde acordo com o gerente de Pacquiao, Sean Gibbons.

A notícia repercutiu nas redes sociais, com gibões twittando que “Team Pacquiao concordou em lutar Conor Benn. Mais detalhes a seguir.”

Conor Benn24, atualmente detém o Meio-médio WBA Continental título e é filho do ex-campeão mundial Nigel Benn. Pacquiaopor outro lado, é um antigo WBA (Super) campeão dos meio-médios e ganhou títulos mundiais em oito divisões de peso diferentes.

Espera-se que a luta entre esses dois talentosos lutadores seja um grande evento no mundo do boxe. No entanto, detalhes sobre a data e local da luta ainda não foram anunciados.

A volta de Pacquiao! A lenda de 43 anos pode derrotar o invicto Benn?

Pacquiao43 anos, não luta desde a derrota para Yordenis Ugas em agosto de 2021. Benncom uma invencibilidade de 19 vitórias e 0 derrotas, sem dúvida será um duro desafio para a lenda filipina.

O anúncio dessa luta gerou entusiasmo na comunidade do boxe, com os fãs esperando ansiosamente por mais detalhes sobre a tão esperada luta entre dois dos lutadores mais talentosos do esporte.