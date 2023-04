Boxe: Mark Wahlberg como Julio Cesar Chavez? Boxeador implora para ator produzir sua cinebiografia

euboxeador lendário Júlio César Chávez cumprimentou o ator Mark Wahlberg em Las Vegas no fim de semana e pediu a ele para produzir sua cinebiografia. O lutador mexicano usou celebridade Mário Lopes como intérprete durante toda a conversa épica.

Wahlberg, 51, e Chávez, 60, se conheceram após o Gervonta Davis contra Ryan Garcia lutar na T-Mobile Arena na frente de uma grande multidão e várias câmeras.

Ryan Garcia consolado por Conor McGregor após derrota para Gervonta Davis

Eles se abraçaram várias vezes e trocaram gentilezas. As idas e vindas terminaram com Chávez dizendo que quer que Wahlberg o retrate em sua cinebiografia.

Wahlberg perguntou se ele seria capaz de produzir o filme, com o que Chávez concordou alegremente. O ator disse que seria uma honra.

Chávez teve uma incrível carreira no boxe, que muitas vezes ficava em segundo plano em relação a suas festas, então uma cinebiografia com Wahlberg seria interessante.

Quem é Júlio César Chávez?

O filme provavelmente seria em inglês devido à óbvia falta de espanhol nativo de Wahlberg, mas um público de Hollywood é provavelmente o que Chávez procura.

Chávez é considerado o maior boxeador mexicano de todos os tempos, com um recorde profissional de 107-6-2.

Ele se aposentou em 2001 aos 39 anos, após mais de 25 anos lutando profissionalmente. O filho dele, Júlio César Chávez Jr.., falhou em brilhar em sua carreira de boxe devido aos mesmos problemas de festa que assombravam seu pai.

Chávez já tem um drama sobre sua vida, estrelado por ator mexicano Armando Hernández, então Hollywood é o próximo passo.

Julio Cesar Chavez estava torcendo por Ryan Garcia

O analista de boxe esteve no vestiário de Garcia antes da luta e trocou algumas palavras de incentivo ao lutador.

Garcia, 24, expressou sua gratidão à lenda e tirou um pouco de seu espanhol quebrado para dizer a Chávez que o ama.

“Mantenha-se positivo, tente não se desesperar, seja um pouco mais agressivo e para baixo, para baixo, distância, distância”, disse Chávez ao boxeador mexicano-americano.

Garcia perdeu para Davis na sétima rodada devido a um nocaute no fígado e depois foi revelado que ele já lutava com uma lesão no corpo.