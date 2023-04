Boxe: Mauricio Sulaiman: Há um grande número de campeões que vivem à sombra de Canelo

Maurício Sulaiman é presidente do Conselho Mundial de Boxe, um dos principais órgãos reguladores do esporte no mundo, desde 2014.

Em entrevista exclusiva ao MARCA MX, Sulaiman discutiu a situação atual do boxe, o nível dos boxeadores mexicanos e o futuro do esporte.

Q: Como você vê o boxe atualmente entre tantos eventos esportivos de alto impacto?

R: O boxe é um ótimo esporte. É um esporte milenar que passou por uma grande transformação. Duzentos anos atrás, foi um ato de brutalidade. Hoje é um esporte muito bem organizado, muito bem regulamentado, seguro e é realmente o esporte dos mexicanos. É o esporte que deu ao México mais medalhas olímpicas, mais de 200 campeões mundiais e hoje temos Canelo Alvarez, que é o atleta e boxeador mais importante do mundo. Temos grandes campeões neste momento que estão oferecendo resultados muito bons e colocando o México no topo. Agora são os influenciadores, Jake Paul e alguns outros que estão entrando em uma nova dinâmica. Existem as novas plataformas, a televisão tradicional, mas também o streaming para levar o boxe a milhares e milhões de pessoas.

P. Como o boxe pode potencializar o uso da tecnologia para melhorar a experiência do torcedor e continuar atraindo novas gerações?

R. O boxe costumava ser um esporte muito popular, onde estádios e arenas ficavam lotados. Aí chega a televisão, vai de milhares a milhões de pessoas. O pay-per-view chega e isso muda. Depois vem o streaming, que faz outra mudança dentro da estrutura. Mas hoje ela está passando por um processo que vai dar resultado em pouquíssimo tempo. Há muita tecnologia que está sendo integrada ao boxe e que vai revolucionar o esporte.

P. Você acha que não há outros pugilistas mexicanos no nível de Canelo Alvarez ou é devido à falta de exposição?

R. Sinto que é uma questão de mídia social, uma questão de popularidade e da própria sociedade. Tudo é rápido, tudo é imediato, tudo muda e há tendências. Se a mídia pudesse dar oportunidades a outros boxeadores talentosos, poderíamos ter aquele momento em que houve [Julio Cesar] Chvez, quando havia Chiquita Gonzalez, Ricardo Lopez, Miguel Angel Gonzalez, depois Eric Morales, Barrera, Marquez. Então hoje temos Canelo, temos [David] Benavidez, temos Rey Martinez, Rey Vargas, [Juan] Gallo Estrada, as mulheres, Yamileth [Mercado]Yuliahn Luna.

P. O fato de lutas como Canelo x Benavidez e Fury x Usyk não acontecerem afeta o boxe?

R. Infelizmente, não somos promotores. Somos o corpo diretivo e há muitas questões diferentes que precisam acontecer para que uma luta aconteça. Tyson Fury x Usyk, que era a luta natural pelos quatro cinturões, foi o grande momento, infelizmente não aconteceu. Canelo tem compromisso dia 6 de maio, não pode olhar além dessa luta. Depois veremos. [David] O Benavidez é jovem, tem um grande futuro, pode ser um grande momento para o Benavidez continuar avançando e para o Canelo continuar na ativa e um dia se enfrentarão no ringue. Mas podemos comemorar que tem muitas lutas para acontecer.

P. Você acha que existe uma competição de público entre o boxe e o UFC ou são esportes que seguem caminhos separados?

R. São dois esportes totalmente diferentes. Tenho orgulho de ter campeões do UFC. É muito diferente do boxe. Existem diferentes nichos de fãs também. Checo Perez, beisebol, futebol, basquete, atletismo. Estamos vivendo um grande momento no esporte mexicano e é hora de transmiti-lo aos jovens, porque praticar esportes leva à saúde física imediatamente traduzida em saúde mental.

P. Qual é o próximo passo que pode levar o boxe a outro nível?

R. Vamos continuar trabalhando, buscar novos valores, boxe amador para as Olimpíadas, continuar apoiando as mulheres que estão fazendo um grande trabalho e levar o boxe a um nível massivo, porque é aí que os novos campeões do futuro virá.