Boxe: Mike Tyson fala sobre seus encontros com terapia psicodélica pode falar com Aaron Rodgers

Mike Tyson foi muito aberto sobre seu passado, incluindo que ele estava hipnotizado enquanto lutava, agora ele afirma que depois de tomar cogumelos psicodélicos, sua vida mudou e provavelmente teria se tornado um lutador melhor se os tivesse experimentado em seu auge.

Em entrevista ao TMZ, ‘Iron’ Mike Tyson foi muito aberto sobre seu consumo psicodélico junto com seu entusiasmo pela cannabis, e disse que poderia ter usado a psilocibina quando tinha 20 anos.

Mike Tyson afirma que teria sido um lutador melhor se tivesse experimentado psicodélicos antes

“Os psicodélicos são mais um aprimoramento do que um desestimulante”, ele nos disse. “Ele permite que você entre naquele reino de apenas conforto, relaxamento e se prepare para alcançar seu nível mais alto. É uma sensação incrível.

Após o fato de que ele foi ajudou muito usando o que ele chama de intensificadoresele está incentivando outros atletas a fazer isso para melhorar seu jogo e desempenho.

“Sou capaz de falar com todos no mundo esportivo porque é basicamente onde é necessário”, Tyson elaborou, o que abre a possibilidade de que ele e Aaron Rodgers possam ter uma conversa como figuras importantes do esporte em favor dos psicodélicos.

“Sempre pensamos que a cannabis era um de-enhancer, te deixava cansado, te deixava fraco, mas na verdade te deixava mais alerta e mais estudioso para o seu campo, para a sua profissão.”

O império da maconha de Mike Tyson

Mike Tyson afirma que, ao consumir cogumelos e treinar, ele poderia obter um melhor desempenho e se concentrar no que era importante.

Como muitos sabem, Tyson tem sido um empresário de cannabis e lançou sua própria empresa de cannabis alguns anos atrás, e ainda tem seu próprio negócio em crescimento em Tyson Ranch.