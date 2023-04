Boxe: Nate Diaz se entrega à polícia após nocautear pessoa em briga de rua

Nate Diaz foi pessoalmente ao Departamento de Polícia de Nova Orleans para prestar depoimento sobre a briga de rua em que se envolveu no último final de semana. O antigo UFC estrela era procurada pelas autoridades da Louisiana pelo que aconteceu no NOLA Convention Center depois Chris Ávilavitória dos super-médios Paulo Bamba.

Depois que vídeos se tornaram virais, mostrando-o subjugando e deixando uma pessoa inconsciente, a polícia emitiu um mandado de prisão contra ele. Nate Diazda prisão, e só hoje ele se apresentou.

“Ele se entregou voluntariamente ao Departamento de Polícia de Nova Orleans por volta das 7h10 desta manhã. Continuamos e esperaremos para apresentar todas as evidências e vídeos que mostram que ele agiu em legítima defesa”, disse seu agente, Zach Rosenfielddisse ao TMZ Sports.

Quando foi a luta do Nate Diaz em New Orleans?

Após o evento de boxe, foram postados vídeos mostrando o lutador de artes marciais mistas em uma briga com Sósia de Logan Paul Rodney Petersen. No vídeo, Nate Diaz pode ser visto envolvendo o braço em torno de uma pessoa, cuja identidade é desconhecida, até que ele o sufoque e o deixe inconsciente. Além disso, ele também o chuta no estômago e o joga no asfalto após ele desmaiar.

Foi quando a polícia de Nova Orleans iniciou a busca por um “ataque de segundo grau” pela briga ocorrida na Bourbon Street, no bairro francês da cidade. Depois que a polícia chegou do lado de fora do NOLA Convention Center, eles notaram que o sujeito estava sangrando na cabeça e ligaram para o 911 para tratamento. Felizmente, relatos indicaram que o sujeito recuperou a consciência e compareceu à delegacia para prestar depoimento.