Boxe: o início chocante de Ryan Garcia: a estreia no bar de Tijuana que lançou sua carreira

Ryan Garcia, um dos jovens boxeadores mais promissores do mundo, teve um início de carreira bastante incomum. Em apenas 17 anosGarcia fez sua estreia profissional em um bar de Tijuanaenfrentando lutador local Edgar Meza.

Em uma entrevista recente com ESPNGarcia revelou que a luta aconteceu em 2014, antes de assinar com promoção menino de ouros. As condições estavam longe das ideais, sem árbitro oficial e apenas um punhado de espectadores. Garcia explicou que a luta não foi sancionada por nenhuma comissão de boxe, mas estava determinado a vencer.

Apesar dos desafios, a confiança de Garcia era inabalável. “Eu estava tão confiante em mim mesmo que não me importei com as circunstâncias”, disse ele. “Eu estava tipo, ‘Vou derrotar esse cara de qualquer jeito.’ Foi uma experiência louca, mas estou feliz por ter passado por isso.”

Ryan Garcia prova ser uma das perspectivas mais brilhantes do boxe

E ele ganhou. Garcia nocauteou Meza no segundo turno, mas a experiência deixou uma impressão duradoura nele. “Estava escuro”, disse ele. “Foi como, ‘O que estou fazendo aqui?’ Mas foi um teste, me mostrou que posso lutar em qualquer situação e sair por cima”.

Apesar do pouco ortodoxo começar a sua carreira, Garcia passou a alcançar grande sucesso no ringue. Atualmente, ele possui um recorde impressionante de 21 vitórias, 0 derrotas e 18 nocautestornando-o uma das perspectivas mais promissoras do esporte.

Garcia agradece cada oportunidade que recebe e planeja aproveitá-la ao máximo. “Estou vivendo meu sonho agora”, disse ele. “Sou grato por todas as oportunidades que recebo e vou aproveitá-las ao máximo.”