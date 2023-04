Boxe: O que aconteceu com a filha de Caleb Plant e quantos anos ela tinha?

Planta Calebe recentemente levou sua filha bebê para visitar o túmulo de sua irmã pela primeira vez e compartilhou o momento emocionante no Instagram. O antigo IBF campeão dos supermédios conversou com O Canal Mayweather em 2017 para revelar exatamente o que aconteceu com Alia quando ela tinha apenas 19 meses de idade.

Plant, 30, estava no início de sua carreira no boxe profissional quando Alia faleceu devido a uma condição médica rara que a fez sofrer de pelo menos 150 convulsões diárias.

“Alia nasceu com uma condição médica desconhecida”, disse Plant. “Eu mandei o sangue dela para fazer mais de 50.000 testes em Hospital Infantil de Vanderbilt que é provavelmente o hospital infantil de maior prestígio no mundo. Tudo deu negativo. Ela teria pelo menos 150 convulsões por dia. Não havia um dia em que ela teria menos de 150 convulsões.

“Provavelmente houve um punhado de vezes em que eu a segurei, olhei para ela e fiz contato visual, onde senti: ‘Uau, acho que ela me vê, acho que ela está realmente olhando para mim. Talvez cinco vezes em 19 meses. E o resto você poderia dizer que era como um borrão, era apenas nebuloso. Ela não sabia onde ela estava ou quem eu era, parecia.”

Alia perdeu sua batalha contra a doença em janeiro de 2015 e Plant continua a lutar por sua falecida filha toda vez que ele pisa no ringue.

Filha de Caleb Plant comeu através de um tubo no estômago

Plant continuou explicando como sua filha não conseguia fazer nenhuma atividade física devido a danos cerebrais.

“Ela teve danos cerebrais, não tinha habilidades motoras, não conseguia se sentar, não conseguia manter a cabeça erguida, não conseguia fechar o punho”, disse Plant. “Ela chutava a perna aleatoriamente aqui ou ali, mas não conseguia comer. Ela comeu através de um tubo em seu estômago.

“Eu dava oito remédios duas vezes ao dia, tinha que fazer cateterismo, tinha que dar injeções todos os dias na perna. Ela tinha oito consultas por semana no centro da cidade. eu vivi e fiquei no hospitalmesmo em meus campos de treinamento.

“Eu acordava, ia para a academia e treinava, voltava e passava um tempo com ela, fazia força e condicionamento, voltava e descansava com ela. Eu ia para casa a cada dois dias para pegar mais roupas, então eu d voltar. Eu iria correr para o centro por Vanderbilt, Eu tomaria banhos de gelo em Vanderbilt no banheiro.”

Os momentos finais de Caleb Plant com sua filha

Os momentos finais de Plant com sua filha foram de partir o coração. Ele a deixou saber que ela poderia ir se o sofrimento fosse demais para suportar.

“Ela estava lentamente indo para baixo e para baixo e para baixo e para baixo e para baixo”, disse Plant. “Fui até ela e disse: ‘Foram longos 19 meses e sei que você deve estar cansada. Se você está cansado disso e acabou, você não quer mais fazer issoentão seu pai apóia você e eu estarei bem aqui.’

“Toda vez antes era, ‘Não, isso não vai acontecer’, mas eu tive aquela conversa com ela e ela simplesmente começou a cair. Eu sentei lá com ela e ela deu seu último suspiro. 29 de janeiro às 10h55.”

Plant se tornou um campeão quatro anos depois, mas um mês depois disso, sua mãe morreu em um aparente suicídio por policial. Sua incrível resiliência inspirou inúmeros fãs de boxe.