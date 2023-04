Boxe: Oleksandr Usyk dispara um morteiro de artilharia em uma recente visita às linhas de frente da Ucrânia

Cuando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, todos os boxeadores e atletas daquele país se prepararam para ajudar na luta por todo o país. Pessoas como Oleksandr Usyk ou Vasily Lomachenko foram vistos usando equipamento militar e fazendo parte das linhas de frente. Usyk passou por uma jornada incrível desde que isso aconteceu. Ele defendeu seu título contra Anthony Joshua e se tornou o maior candidato possível a Tyson Fury no possível campeonato indiscutível dos pesos pesados. Recentemente, ele visitou a linha de frente mais uma vez enquanto o conflito entre a Ucrânia e a Rússia continua, mais de um ano após o início. Usyk mostra um lado de si mesmo que nunca vemos realmente, ele foi visto vulnerável com soldados ucranianos.

Em um vídeo carregado no TikTok, Oleksandr Usyk aparece segurando um morteiro de artilharia e disparando. Após o estrondo, Usyk solta um grito engraçado que fez todos os soldados ucranianos rirem. Até o próprio boxeador estava gostando desse momento, apesar de parecer bastante vulnerável. Não se sabe se Oleksandr Usyk prejudicou alguém com isso ou se ele simplesmente atirou em um espaço vazio. No entanto, a Ucrânia não pode se dar ao luxo de perder nenhuma de suas rodadas, devido ao quão limitada é. As chances são de que Usyk atirou em combatentes inimigos da Rússia, mas nunca saberemos se ele realmente feriu alguém com esta rodada de artilharia de morteiro. Após esta viagem ao seu país natal, Usyk voltou a praticar.

Com quem Usyk lutará a seguir?

Após o fracasso da luta contra Tyson Fury, surgiram algumas opções interessantes para Oleksandr Usyk. Essa luta contra o Rei Cigano parece que nunca vai acontecer. No entanto, existe a potencial luta contra Daniel Dubois. ‘Dynamite’ está pronto para tentar os cinturões que Usyk tem atualmente, mas as promoções dos dois lutadores ainda não chegaram a um acordo. Por enquanto, tudo o que Usyk pode fazer é se manter nos treinos e se preparar para quando sua próxima luta for anunciada. Quem quer que ele pegue a seguir, os fãs ficarão extremamente zangados se ele perder todos os cinturões sem lutar contra Tyson Fury naquela mega luta cancelada.