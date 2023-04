Boxe: Onde vive Canelo Alvarez? A casa que inspirou sua luxuosa mansão em Guadalajara

EUestá cada vez mais perto da sensação do boxe Saulo Canelo Álvarez para fazer sua luta em Guadalajara e é precisamente nessa área do México onde, além de suas raízes, construiu sua mansão cheia de luxo e conforto, onde também guarda suas maiores recordações esportivas e seus carros.

Este belo espaço é uma das muitas casas que o pugilista tem, com todos os detalhes com que o jovem de 33 anos sempre sonhou. Através de um tour feito pelo jornalista Graham Bensinger em seu programa In Depth, foi possível ver a luxuosa mansão construída por canelo com base em seus triunfos no ringue.

canelo ressalta que não mostra sua casa com a intenção de mostrar o que há nela, mas sim para motivar pessoas que como ele têm sonhos, e que tudo é possível colocando sempre o trabalho honesto em primeiro lugar.

Nesta exposição você pode ver carros colecionáveis ​​como uma Ferrari LaFerrari que é o primeiro carro com tecnologia híbrida da história de Maranello, com um custo de 2,8 milhões de dólares, além de uma picape Mercedes Benz G63 AMG 6×6, da qual é Sabendo-se que existem apenas 100 modelos, a coleção também é composta por um Tesla preto.

Em sua mansão tem obras de arte e objetos pessoais de suas lutas

Além da coleção de carros em sua casa, canelo também coleciona os cinturões de suas vitórias e gerou ao longo de sua carreira, cada um deles guarda um pouco de sua pessoa e como disse durante a entrevista todos os dias devem ser montados e retirados da parede pelo peso que possuem.

canelo também revelou seu amor por apoiar a arte mexicana, ao expor obras do artista plástico Sergio Bustamante.

Por outro lado, ele mostra suas outras paixões, como golfe, cinema e pôquer, este último ao garantir que é um grande jogador em Las Vegas.

E embora indique que esta é uma das casas que sempre sonhou em possuir, vai vendê-la e mudar-se para um luxuoso rancho nos arredores de Guadalajara.