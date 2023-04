Boxe: Oscar de la Hoya diz que a cláusula de reidratação não afetará Ryan Garcia: ‘Ele sabe o que tem que fazer’

As Ryan Garcia estará terminando seu camp antes da luta contra Gervonta Davis em 22 de abril na T-Mobile Arena em Las Vegasseu gerente, Oscar de la hoyanão está preocupado com a cláusula de reidratação de 10 libras que “Tanque” imposto a garcia durante as negociações.

Isso significa que, após a pesagem de ambos os lutadores, garcia terá que ser pesado novamente no sábado, tendo um limite de 10 libras em seu peso.

do pote não está preocupado, pois diz que faltam apenas algumas horas para a pesagem, pois o boxeador que ele administra está pronto para enfrentar esse desafio e sabe o que fazer.

“O bom é que vai ser de manhã cedo, então não vai afetar Ryan Garcia em nada. Ele sabe o que tem que fazer. Olhe para ele. Ele já está no peso. Tudo estará no ponto no sábado às 8. :00 pm; Ryan estará na melhor forma de sua vida”, expressou De la Hoya.

Gervonta Davis disse que espera nocautear Ryan Garcia

isso vem depois Gervonta Davis expressou que a cláusula de reidratação será aplicada e que ele espera nocautear Ryan Garcia entre a sétima e a oitava rodada de sua luta.

“Acho que é justo dizer que Gervonta e Ryan não enfrentaram esse tipo de oposição. Será um teste de vontade, força e determinação e um teste de quem quer mais, porque os dois caras são habilidosos. Sinto fortemente que esses caras vão fazer a melhor performance da vida deles. Vai ser esse tipo de luta”, finalizou Oscar de la Hoya.