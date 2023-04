Boxe: Patrimônio líquido de Shakur Stevenson: Quais são seus acordos de patrocínio?

Shakur Stevenson tem sido um mundo duplo boxe campeão depois de ganhar o título dos penas WBO em 2019, e então ganhou o título dos super penas WBC e o título da The Ring Magazine em 2022.

Sua carreira no boxe profissional começou em 2017, quando assinou contrato com a Bob Arumda empresa, a Top Rank, e desde então já fez 15 lutas profissionais.

Qual é o patrimônio líquido de Shakur Stevenson?

Shakur Stevensonapelidado de “The Fearless”, tem um patrimônio líquido entre 3 milhões de dólares e 5 milhões de dólares. A maior parte de seus ganhos vem de taxas de luta e patrocínios, dos quais ele ganha cerca de 200.000 dólares americanos.

Stevenson não tem uma renda fixa, pois ganha valores diferentes por luta, no entanto, ele ganhou aproximadamente 1,7 milhão de dólares em sua luta contra Jamel Herring, 1,5 milhão de dólares contra Jeremias Nakathila500.000 dólares contra Toka Kahn Clary e 450.000 dólares contra Félix Caraballo.

Ele agora mora na Virgínia e é dono de uma luxuosa mansão, e criou a Stevenson & Moses Boxing for Life Foundation, ao lado do boxeador veterano Wali Moisésque é membro do Hall da Fama do Boxe Mundial.

O objetivo da fundação é promover o boxe como uma ferramenta para incentivar a disciplina e a ética nos jovens. Ele também fez muito trabalho de caridade por conta própria para retribuir às pessoas necessitadas.

A luta contra o japonês Suichiro Yoshino

Na noite deste sábado, Stevenson entrará no ringue em sua terra natal, Newark, Nova Jersey, para enfrentar o Japão Suichiro Yoshinoe se posiciona como um sério candidato na categoria até 135 libras, tendo perdido os dois títulos (cinturão WBC e The Ring Magazine) que ocupou na categoria super pena.

The Fearless está de olho em uma luta contra o vencedor do Devin Haney e Vasiliy Lomachenkoque luta no dia 20 de maio em Las Vegas pela unificação dos leves, já que o vencedor desta noite se tornará o desafiante oficial do Conselho Mundial de Boxe.