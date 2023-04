Boxe: Quanto dinheiro Ryan Garcia ganhou por perder? Gervonta Davis abriu mão do dinheiro após uma aposta fracassada

Ryan Garcia sai de sua luta contra Gervonta Davis um homem feliz, apesar do nocaute que sofreu na noite de sábado em Las Vegas.

Davis anunciou que não levará para casa os ganhos da aposta que o vencedor leva tudo que foi acordado antes do confronto.

‘Tank’ Davis revelou em entrevista coletiva que não tem intenção de pressionar o rival a abrir mão de sua parte do dinheiro, apesar do contrato previamente acertado.

“Nah, ele pode ficar com o dinheiro. Ele pode pegar o dinheiro; ele pode pegar”, disse Gervonta ‘Tank’ Davis antes do concurso.

Quanto Gervonta Davis e Ryan Garcia ganharam

Gervonta Davis poderia ter ganho cerca de 10 milhões de dólares.

A bolsa inclui o acordo da luta, o PPV e 50% dos ingressos que foram vendidos na T-Mobile Arena em Las Vegas.

A arena vendeu aproximadamente 20 mil lugares entre 373 e 11.000 dólares.

Embora os números não sejam oficiais, Ryan Garcia embolsou 5 milhões de dólares graças à gentileza de seu rival ‘Tank’ Davis.

Garcia está de olho na revanche

Após sofrer a derrota e reconhecer a superioridade do rival no ringue, Ryan Garcia já está contemplando um confronto futuro entre os dois. Desta vez, porém, com uma condição: que seja em outra categoria.

“Estou desapontado depois da luta. Fiz tudo o que pude para entrar, um soco no corpo, voltar mais forte. Espero que um dia, quando eu somar algumas vitórias, possamos ter uma revanche, talvez em 140 ou 147 libras”, disse King Ry em um vídeo em uma mídia social