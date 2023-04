Boxe: Quem foi a toupeira no acampamento de Ryan Garcia que deu informações Gervonta Davis?

Ryan Garcia foi às redes sociais no domingo para confirmar que havia uma “toupeira” em seu campo de treinamento para a luta contra Gervonta Davis. O tom parecia muito diferente das afirmações anteriores sobre os infiltrados de Tank.

Garcia, 24, pode ter lutado com algum tipo de lesão corporal no sábado na T-Mobile Arena. Essa informação recém-descoberta também faz parecer que Davis sabia exatamente o que estava fazendo ao repreender seu oponente com golpes no estômago.

Gervonta Davis dá primeira derrota a Ryan Garca no confronto dos imbatíveis americanosShow de boxe

Na verdade, antes da luta, Davis admitiu que sabia da lesão corporal de Garcia. Essa informação ainda não era pública, embora um homem agora diga que é o responsável.

Tsendbaatar Erdenebatum boxeador profissional da Mongólia, foi um dos sparrings de Garcia e agora afirma tê-lo machucado durante o treinamento.

A história de Garcia no Instagram foi publicada logo depois, levando muitos a acreditar que Erdenebat é a toupeira ele está se referindo.

Chinelos Ryan Garcia

“Na verdade, triste por ter uma toupeira no meu acampamento”, escreveu Garcia. “Tipo, WTF, isso é loucura. Mas graças a Deus isso veio à tona agora.”

O tom de sua postagem no Instagram Stories é noite e dia quando comparado com sua conversa com BT esportes.

Quando questionado sobre a lesão corporal, antes da luta, Garcia afirmou que permitiu que Tank tivesse toupeiras em seu acampamento e que não há informações que Davis pudesse obter para ajudá-lo.

Davis não apenas tornou público que sabia sobre a lesão corporal, como também nocauteou Garcia com um golpe no fígado.