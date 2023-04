Boxe: Ryan Garcia bate ‘imaturo’ Gervonta Davis antes do confronto de Las Vegas

On 22 de abril na T-Mobile Arena em Las Vegas, o Associação Mundial de Boxe (WBA) campeão mundial leve, Gervonta Davisenfrentará o boxeador mexicano-americano Ryan Garcia. Enquanto Davis é o favorito para vencer, garcia é considerado como tendo as habilidades e determinação para dar a ele uma corrida pelo seu dinheiro.

“O tanque” tem um histórico profissional perfeito de 25 vitórias sem derrotas, e 24 dessas vitórias foram por nocaute. Seu histórico impressionante e poder de soco feroz o tornam um oponente formidável para qualquer lutador.

garcia, por outro lado, tem 21 vitórias e nenhuma derrota, sendo 18 dessas vitórias por nocaute. Ele é conhecido por sua velocidade de mão ultrarrápida, trabalho de pés impressionante e socos poderosos.

Em sua próxima luta, Davis estará defendendo seu título leve WBA contra garcia, que está subindo de peso para desafiá-lo. Enquanto Davis é o lutador mais experiente e já enfrentou adversários mais duros em sua carreira, Garcia é visto como uma estrela em ascensão no esporte com potencial para se tornar um campeão mundial em várias classes de peso.

Além do ringue: Davis e Garcia fazem manchetes por seu comportamento

Apesar de Davis‘ status como favorito, garcia está confiante em sua capacidade de vencer. Em uma entrevista recente com Caixa Aztecaele disse: “Tenho o que é preciso para vencer Gervonta. Sei que ele é um lutador duro, mas estou pronto para o desafio. Tenho muito respeito por ele, mas não tenho medo dele.”

Além de seus respectivos estilos de luta, os dois lutadores também vêm ganhando as manchetes por seu comportamento fora do ringue. Davis ganhou as manchetes quando manteve Garcia e a imprensa esperando por duas horas em sua primeira coletiva de imprensa em Nova York.

Garcia, por sua vez, foi franco em suas críticas a Davis, chamando-o de “pessoa imatura” e “não é um verdadeiro campeão” enquanto questionava seu profissionalismo.

Apesar do drama pré-luta, os fãs estão ansiosos pelo confronto entre esses dois lutadores talentosos e invictos.