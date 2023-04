Boxe: Ryan Garcia é criticado no México: ele tem mais seguidores do que habilidades de boxe

On sábado à noite, Ryan Garcia perdeu a invencibilidade para Gervonta Davissofrendo um nocaute no sétimo round de sua 24ª luta após ter vencido todas as lutas anteriores.

Toda a luta foi dominada por Davisque mandou duas vezes o adversário para a tela, primeiro no segundo turno e depois no sétimo.

garciaO desempenho de Rogério gerou críticas em todo o mundo, mas principalmente no México, onde ele tem muitos fãs por causa de sua herança mexicana.

Embora garcia nasceu e cresceu nos EUA, na Califórnia, seus pais são mexicanos.

Críticas a Ryan Garcia no México

Muitos fãs de boxe no México assistiram à luta, mas ficaram desapontados e os especialistas não se conteram depois.

Por exemplo, o jornalista da ESPN David Faitelson foi especialmente crítico.

“Ryan Garcia acabou sendo um produto da mídia social”, disse ele.

“Ele tem mais seguidores no Instagram do que habilidades de boxe.”