Boxe: Ryan Garcia e Gervonta Davis casualmente fazem uma aposta ‘o vencedor leva as duas bolsas’ no IG ao vivo

Ce estão recebendo alguns Jake Paul vs Tommy Fury vibrações no touro para cima para o Ryan Garcia vs Gervonta Davis Luta de sábado no peso catch. Esses dois estão tentando arrancar a cabeça um do outro há muito tempo e finalmente tiveram a chance de fazer isso neste fim de semana. Na preparação para o respiradouro, Gervonta Davis estava falando diretamente com Ryan em uma transmissão ao vivo no Instagram. Em um determinado momento, ‘Tanque‘ lançou um desafio e disse a Ryan se ele estava disposto a apostar as duas bolsas na linha para o vencedor. Embora Ryan Garcia acordado, Gervonta Davis foi rápido em apontar que queria tudo no papel e assinado pelos dois lutadores. Por enquanto, tudo o que temos é a palavra de Garcia, mas isso provou não ser suficiente no passado.

Ryan Garcia e Gervonta Davis confirmaram que vão colocar toda a sua bolsa na luta

Ryan Garcia precisa assinar papéis se quiser que a aposta aconteça

No momento o melhor aconteceu, Gervonta Davis estava fazendo a transmissão ao vivo com alguns membros de seu acampamento. Todos começaram a gritar e dizer que estavam sendo pagos para comemorar. Mas eles esquecem o que aconteceu entre Tommy Fury e Jake Paul. Eles também fizeram uma aposta, mas Jake Paul queria por escrito. Dado que não assinaram nenhum papel, o Youtuber recusou-se a pagar alegando que nunca oficializou esta aposta. A princípio, a troca não pareceu formal, mas Ryan Garcia certifique-se de que as coisas estavam claras. Ele confirmou que estaria disposto a assinar um contrato para fazer a aposta e repetiu que nunca fala por si duas vezes.

Ryan Garcia está tão confiante que pode vencer Gervonta Davis que ele está disposto a colocar todo o dinheiro em risco. E essa definitivamente será uma das lutas de boxe mais divulgadas da história recente. De acordo com o Sporting Payouts, Gervonta Davis tem garantia de ganhar $ 1.500.000 enquanto Ryan Garcia deve fazer apenas $ 350.000 para esta luta. Considerando seus ganhos como uma presença na mídia social, perder $ 350.000 não parece muito para Ryan Garcia, enquanto Davis perderia bastante dinheiro se perdesse. Por enquanto, tudo o que temos é a palavra deles, mas eles apostaram nisso com 200.000 pessoas assistindo ao Instagram ao vivo.