Boxe: Ryan Garcia insinua possível traição de sua equipe na luta contra Gervonta Davis

Ryan Garcia sugeriu que alguém de sua equipe pode tê-lo cruzado durante a recente luta contra Gervonta Davis.

A luta terminou no sétimo round, quando Davis bateu garcia para fora com um golpe forte para o diafragma.

No final da luta Rei Ryan aceitou a derrota e que Tanque era superior, mas agora parece mudar de tom.

Por meio de sua conta no Instagram, garcia postou que alguém próximo a ele o cruzou na luta.

Gervonta Davis dá primeira derrota a Ryan Garca no confronto dos imbatíveis americanosShow de boxe

“Não quero dizer isso como desculpa nem nada. Perdi, ponto final. Voltarei, mas estou em choque por parte do meu time ter me cruzado. É inacreditável. É uma prova que você deveria saber”, ele postou.

Logo após a luta, Ryan Garcia também postou um vídeo na mesma rede social para dizer que depois de duas lutas vencidas no futuro espera que haja uma revanche com Gervonta Davis, mas acima de 140 libras. Esta luta em que perdeu a invencibilidade (23-1-0) foi acertada a 136.

Ryan Garcia consolado por Conor McGregor após derrota para Gervonta Davis

Davis falou com extrema confiança após a luta contra Garcia. “Sou definitivamente a cara do boxe” Davis disse. “Absolutamente fodidamente.”

“Lembro-me de chegar com as Luvas de Ouro e ver [Floyd Mayweather Jr] lutar no MGM. Foi louco. na verdade acabei de ver Rihanna apresentar no Super Bowl, e eu pensei que seria eu um dia. E nós estamos aqui.”