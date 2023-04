Boxe: Ryan Garcia não tem dúvidas sobre a luta contra “Tank” Davis: ‘Vou surpreender Gervonta e vou vencer’

Com falta apenas uma semana para o Gervonta Davis e Ryan Garcia lutar no dia 22 de abril em T-Mobile Arena em Las Vegas, García parece confiante em como terminou seu campo de treinamento antes da luta, aparentemente imperturbável sobre o cláusula de reidratação de 10 libras imposto por seu rival durante as negociações do contrato.

Ryan Garcia falei com FightHype.com sobre como ele se sente em chamas para esta luta contra “Tanque” Davisdizendo que evoluiu como lutador e ficou bem melhor.

“Vou surpreender Gervonta e vou ganhar”, garantiu Garcia.

Ryan Garcia diz que Gervonta Davis não o assusta

Ele então foi questionado sobre o que ele pensava sobre Gervonta Davis depois de ter estado ao seu lado em duas coletivas de imprensa promocionais antes da luta, às quais Ryan Garcia disse isso “Tanque” não é alguém para se ter medo.

“Ele não é nada assustador. Ele é apenas um cara que está tentando o seu melhor para subir ao topo também e estamos apenas nos encontrando em um grande evento. É isso.”