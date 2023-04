Boxe: Ryan Garcia revelou ao pai porque perdeu para Gervonta Davis

Ryan Garcia não foi capaz de manter Gervonta Davis na baía na sétima rodada de sua tão esperada luta de boxe em Las Vegas, e seu pai, Henrique Garciaacredita que há uma explicação por trás disso.

Ryan teria confessado ao pai após a luta que se sentia “esgotado” e não conseguia se recuperar Gervonta Davis‘ tiros do corpo.

Henrique Garcia afirma que, ao entrar no ringue, o filho informou ao pai que suas pernas estavam drenadas devido à cláusula de reidratação estabelecida antes da luta.

“Se ele não tivesse aceitado essas condições, essa luta não teria acontecido. Ele me disse pessoalmente: ‘Pai, assim que entrei no ringue senti que minhas pernas tinham sumido, mas eu queria essa luta.’ É algo com que ele sempre sonhou”, disse Henry Garcia.

O que é a cláusula de reidratação?

A cláusula de reidratação foi inserida no contrato a pedido do Gervonta Davis em um esforço para tornar a luta o mais justa possível.

Davis citou o tamanho e a fisicalidade de seu oponente como a principal razão por trás da inclusão da cláusula: “É só para garantir que tudo seja justo. Ele é um lutador maior fisicamente. Ele tem vantagem em altura, tamanho, comprimento do braço …. Tudo. ”

O limite de peso para esta luta era de 136 libras, o que significava que Ryan Garcia teve que reduzir o peso e mantê-lo abaixo do limite.

A primeira pesagem acontece um dia antes da luta e a partir daí os lutadores não podem se reidratar livremente para não ganhar peso antes da luta.

O que vem a seguir para Ryan Garcia?

Henrique Garcia disse que, apesar da perda de seu filho para DavisRyan está de bom humor e pronto para procurar outra luta.

“Eles vão ver muito mais Ryan, mas com 140 (libras)”, disse Henry Garcia.

“O médico o examinou e disse que ele está bem; ele pediu que ele descansasse alguns meses antes de retornar.”