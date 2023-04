Boxe: Saul ‘Canelo’ Alvarez fala abertamente sobre a vez em que venceu um homem com o dobro de sua idade

Saul Canelo Alvarez está voltando para sua cidade natal, Guadalajara, no México, para lutar contra John Ryder no dia 6 de maio e durante a preparação da luta surgiu uma história que pegou vento quando Canelo tinha apenas 14 anos.

Canelo nocauteou um adversário com o dobro de sua idade

Em entrevista a Graham Bensinger, Sal lvarez e seu empresário “Chepo” Reynoso relembraram a época em que o Canelo, com apenas 14 anos, derrotou um adversário com mais de 30 anos, o que aconteceu antes de sua estreia profissional.

canelo falou sobre suas primeiras lutas e treinos com o irmão”Quando comecei treinava com meu irmão Rigo na garagem dele, um dia meu irmão Rigo disse ‘eu não posso mais treinar você, você tem a capacidade de aprender muito rápido e eu não sei como treinar você’.

Ele conheceu Chepo Reynoso enquanto tentava lutar contra um homem maior, “Fomos para uma luta amadora e havia ‘Chepo’ Reynoso, enquanto tentava convencer Chepo a treinar Canelo, ele diz a ele ‘o homem que seu irmão quer lutar é muito grande‘, e meu irmão diz ‘espere e veja o que vai acontecer‘. Lutei e nocauteei no segundo round e foi assim que conheci o ‘Chepo'”, .

“Ele tinha uns 30 ou 35 anos e eu tinha 14 anos. eu nasci pra isso“, acrescentou Álvarez.

Canelo lvarez não quer que seus filhos repitam sua história

Entre outras coisas, Canelo lembrou que nunca foi bom na escola e as circunstâncias pelas quais ele abandonou a escola é algo que ele não quer que seus filhos repitam.

“Nunca gostei de escola, fui só por ir, quando fiz minha estreia profissional com 15 anos estava no ensino médio e já estava sozinha, meus pais estavam separados há dois anos e eu podia decidir qualquer coisa. Não me arrependo do que fiz, nunca digo aos meus filhos que porque eles têm que estudar, os meus foram outras circunstâncias”, disse o boxeador.