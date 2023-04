Boxe: “Shout out to Drake” – como o cantor ganha aposta de $ 1,38 milhão em Davis x Garcia

GO uppercut esquerdo de ervonta Davis para Ryan Garcia não pareceu causar muito dano inicialmente.

Garcia permaneceu de pé antes de recuar alguns passos. Então ele caiu sobre o joelho direito e, de repente, uma luta de boxe tão esperada acabou, a luta dos leves terminando em 1:44 da sétima rodada na noite de sábado.

Davis melhorou para 29-0, com apenas duas de suas vitórias por nocaute. Foi a primeira derrota de Garcia, que venceu 19 de suas primeiras 23 lutas por nocaute.

vitória de Davis poderia marcar um confronto com o invicto Devin Haney, que possui todos os quatro cinturões do campeonato principal da divisão. Haney enfrenta o ex-campeão Vasiliy Lomachenko em maio, também em Las Vegas.

Gervonta: “Sempre aprecio Floyd por estar ao meu lado”

“Ele me deu ótimas palavras, ele estava me dizendo para ficar calmo. Eu sempre gosto de ouvir Floyd quando se trata de grandes palcos como este, porque ele é o único que esteve no meu lugar e esteve neste tipo de luta. Então Eu sempre tento ficar perto de Floyd quando coisas assim acontecem… apenas para me manter humilde e me colocar no caminho certo. Eu sempre aprecio Floyd por estar no meu canto, me protegendo, sempre, sempre haverá amor por Floyd Mayweather.”

Gervonta Davis, sobre quebrar a maldição de Drake

“É muito legal ter pessoas assim acreditando em mim. Isso me faz forçar mais e coisas assim. Então grite para Drake e o resto das pessoas que, você sabe, me apoiaram. E isso é apenas o começo para Eu tenho um futuro brilhante e vou ficar em casa e o que posso dizer? Fizemos isso de novo esta noite.”