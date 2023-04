Boxe: Tsendbaatar Erdenebat revida em meio à controvérsia de Ryan Garcia

Ryan Garcia não tem escrúpulos com o resultado de sua luta contra Gervonta Davis na noite de sábado, com o boxeador admitindo que Davis venceu confortavelmente.

No entanto, uma história extremamente controversa está se desenvolvendo após a luta com garcia acusando um de seus ex-sparrings de ser uma toupeira.

Tsendbaatar Erdenebat era o indivíduo em questão e agora procurou esclarecer sua própria posição depois que foi relatado que ele deu informações confidenciais ao acampamento de Gervonta Davis antes da luta.

Garcia foi derrubado por um tiro no corpo de Davisembora alguns tenham afirmado que o golpe por si só não teve força suficiente para encerrar a luta.

Mike TysonO ex-treinador de ‘s, Teddy Atlas, discordou, afirmando que um soco no fígado bem executado pode ser devastador, mas há quem sinta que Garcia entrou na luta com um problema de saúde.

Tsendbaatar admite que machucou Garcia em sparring

Durante um acampamento pré-luta, sparrings são escolhidos por um lutador para melhor ajudá-lo a se preparar para sua próxima luta.

Por exemplo, se você está pronto para ir contra um canhoto notoriamente poderoso, você deve trazer lutadores semelhantes para treinar.

ele estava queimando foi selecionado por garcia para ajudá-lo a se preparar para Davis, mas o lutador mongol supostamente pegou Garcia com um tiro no corpo que o deixou ferido.

“Ontem, Ryan Garcia perdido para Tanque Davis. Ele foi atingido no corpo e perdeu. Ryan se machucou entrando nessa luta”, afirmou Erdenebat em um vídeo.

“Eu postei um vídeo nas redes sociais hoje sobre a lesão dele, foi um pedido de desculpas por machucá-lo antes dessa luta, foi durante uma sessão de sparring e por isso custou a ele essa luta.

“Eu bati no corpo dele e ele se machucou, Ryan foi para o hospital e eu voltei para casa com metade do meu salário, fui demitido do sparring.”

Com esta informação em mente, há aqueles dentro garciaque acreditam que o ex-boxeador olímpico ficou irritado com a decisão de demiti-lo.

Como tal, ele foi ao acampamento de Tank Davis e deu-lhes informações sobre a fraqueza física que seu lutador poderia explorar, mudando suas táticas para isso.