BPC vai ter décimo terceiro em 2023? Saiba AGORA o que LULA planeja

O Benefício de Prestação Continuada é uma assistência financeira destinada a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. No início do ano, cogitou-se uma possibilidade que chegou a animar os beneficiários, mas que vem gerando dúvidas: BPC vai ter décimo terceiro em 2023?

Desde então, os cidadãos de todo o Brasil, aguardam ansiosamente por um desfecho. Então, na matéria desta segunda-feira (10) do Notícias Concursos, explicaremos se BPC vai ter décimo terceiro em 2023, assim como ocorre com os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O que é o BPC?

O BPC é um benefício concedido pela Previdência Social aos idosos com 65 anos ou mais e às pessoas com deficiência. Contudo, os grupos contemplados devem se enquadrar na situação de vulnerabilidade social. Isso quer dizer que a renda familiar per capita tem que ser inferior a 1/4 do salário-mínimo vigente. Atualmente, o valor do BPC é de R$ 1.302,00, sendo pago mensalmente aos beneficiários.

Requisitos necessários

Idade mínima de 65 anos – Para os idosos, é necessária uma idade mínima de 65 anos completos para receber o BPC. Essa idade pode ser reduzida para 60 anos nos casos em que a pessoa esteja em situação de risco ou vulnerabilidade social;

Deficiência – Para as pessoas com deficiência, é necessário comprovar a condição de deficiência, que pode ser física, mental, intelectual ou sensorial, de acordo com os critérios sofridos pelo Ministério da Saúde. A deficiência deve ser de natureza grave, que impeça a pessoa de participar plenamente da sociedade e do mercado de trabalho;

Renda familiar per capita – A renda familiar per capita é outra herança importante para se tornar beneficiário do BPC. Atualmente, é necessário que a renda familiar per capita seja de até 1/4 do salário-mínimo vigente. Ou seja, considera-se a soma de todas as rendas dos membros da família e divide-se pelo número total de pessoas, não podendo ultrapassar o valor de 1/4 do salário-mínimo.

Como solicitar o BPC e garantir seus direitos

A solicitação do BPC pode ser realizada por meio de agendamento prévio no site ou telefone do INSS, ou diretamente nas unidades de atendimento. É necessário apresentar os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos, como:

Documentos de identidade;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda;

Laudos médicos, quando aplicável.

Após a solicitação, será realizada uma avaliação social e pericial para verificar se o beneficiário cumpre os requisitos para receber o BPC. Caso o pedido seja aprovado, o cidadão receberá o valor mensalmente. É importante ressaltar que, caso o benefício seja negado, existe a possibilidade de seguir a decisão, apresentando novos documentos ou contestando os motivos da negativa.

Mas, afinal, BPC vai ter décimo terceiro em 2023?

Como todos sabem, segurados do INSS, como pensionistas e aposentados, têm direito a receber o 13º salário. Porém, segundo as regras do benefício da autarquia, o grupo que pertence ao Benefício de Prestação Continuada não recebe este abono anual.

Os beneficiários do BPC diferem de grande parte dos segurados da Previdência Social, pois não têm o direito de receber o abono. Segundo as regras, os brasileiros cadastrados recebem apenas os depósitos mensais. Até o momento, o Governo Federal não se pronunciou sobre mudanças nas regras, definido, apenas, as doze cotas de R$ 1.302,00.



