Brandon Moreno vs. Alexandre Pantoja 2 set for UFC 290

Brandon Moreno assume um rosto familiar em sua próxima defesa de título.

O MMA Fighting confirmou com fontes com conhecimento do confronto que o atual campeão peso-mosca enfrentará Alexandre Pantoja (25-5) no UFC 290 em 8 de julho em Las Vegas para encerrar a Semana Internacional da Luta de 2023 da promoção. A conta do Instagram freak.mma foi a primeira a relatar o confronto, com ESPN posteriormente relatando que a luta foi confirmada pelo diretor de negócios do UFC, Hunter Campbell.

Este será o segundo encontro oficial entre Moreno e Pantoja — atualmente nº 1 e nº 6, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings — e o terceiro no geral. Os dois se enfrentaram pela primeira vez em uma luta de dois rounds durante uma temporada de peso mosca do O ultimo lutador em 2016, que Pantoja venceu por finalização no segundo round. TUF As lutas são consideradas exibições, mas a dupla lutou de forma mais oficial no UFC Chile em maio de 2018. Pantoja voltou a sair vitorioso, dessa vez por decisão unânime.

Desde aquele segundo confronto, ambos tiveram grande sucesso, com Moreno (21-6-2) atualmente em seu segundo reinado como campeão peso mosca do UFC depois de vencer uma luta tetralógica contra Deiveson Figueiredo, e Pantoja acumulando seis vitórias em seus últimos oito lutas.

O UFC 290 acontece no dia 8 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas. A unificação do cinturão dos penas entre o campeão absoluto Alexander Volkanovski e o campeão interino Yair Rodriguez também deve ocorrer no card.

Guilherme Cruz e Mike Heck contribuíram para este relatório.