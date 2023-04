Brandon Royval se declara o contendor nº 1 até 125 libras, espera que Alexandre Pantoja vença Brandon Moreno no UFC 290

Brandon Royval acredita que é o próximo na fila para disputar o cinturão peso mosca.

No último fim de semana, Royval garantiu sua terceira vitória consecutiva, nocauteando Matheus Nicolau com uma joelhada e cotoveladas no UFC Kansas City. Um potencial eliminador de título entre dois pesos-mosca no MMA Fighting Global Rankings, a luta foi rebaixada para as preliminares no sábado, algo que Dana White até reconheceu que o UFC “f*****”. White parece ter a intenção de não cometer o mesmo erro duas vezes ao falar com Ariel Helwani em A Hora do MMARoyval revelou que tem a chance garantida de servir como lutador reserva para a próxima luta pelo título entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja.

“Sou o contendor nº 1”, disse Royval. “Eu não entendo as classificações de jeito nenhum. Não entendo quem faz o ranking e nem como é, e entendo que Deiveson Figueiredo estaria na minha frente, mas não entendo porque Kai Kara-France está na minha frente. Isso não faz sentido para mim. Eu sou o contendor nº 1, Kai Kara-France e Deiveson vêm de derrotas, eu sou o próximo pelo cinturão. Pelo que me disseram, estou pesando como suplente para a luta pelo cinturão. Consegui o lugar reserva e acho que está garantido. Então não sei se isso significa que serei o próximo na luta pelo cinturão, mas estou me preparando, estou me preparando para isso caso algo aconteça.

Moreno e Pantoja devem se enfrentar pela terceira vez na co-luta principal do UFC 290 em julho, e Royval tem história com os dois. Moreno finalizou Royval com socos no UFC 255 em 2020, e Pantoja o finalizou nove meses depois no UFC Vegas 34. Essas são as derrotas mais recentes de Royval no MMA e, embora ele gostaria de lutar contra os dois homens, um deles é mais atraente do que o outro.

“[Moreno]é a luta maior e acho que é a que vai fazer os números, e idealmente é provavelmente a que vai me render mais dinheiro a longo prazo e ganhar mais fãs, mas por razões egoístas, eu quero lutar Pantoja”, disse Royval. “Quero lutar com o Pantoja pelo cinturão. Acho que o Pantoja teve uma corrida difícil pelo cinturão, para finalmente conseguir uma chance pelo cinturão, e seria legal vê-lo vencer, mas o mais importante para mim, quero tirar isso dele. Eu quero essa vitória de volta. Essa é a única derrota que tenho no UFC, ou a única derrota que considero no UFC. Eu não considero que Brandon Moreno [fight] realmente uma perda. Então, para mim, é isso que eu quero. Eu quero vingança. Eu quero ter minha lambida de volta. Eu quero tudo isso. Com certeza vou querer lutar contra Brandon Moreno em algum momento no futuro próximo, mas Pantoja é quem eu acordo pensando todos os dias e com quem tenho pesadelos, porque perdi aquela luta. Essa é a que mais me irrita.”

Quando perguntado por que ele não acha que sua derrota para Moreno é legítima, Royval explicou que se machucou durante a luta, então ele acha que a luta deve ser vista como um no contest ao invés de uma derrota real, enquanto com Pantoja, ele foi simplesmente batido.

“Porque desloquei meu ombro quando estava em cima dele”, disse Royval. “Eu estava literalmente em cima dele, tentando uma chave de perna – e tive problemas sérios no ombro. Eu sabia que era uma possibilidade que meu ombro pudesse se deslocar, mas eu estava em uma sequência de vitórias altas naquele momento, então foi como – eu estava em cima dele no chão e batendo quando meu ombro se deslocou. Acho que foi mais um momento certo, motivo certo. Eu precisava dessa cirurgia de qualquer maneira, então talvez isso fosse acontecer, mas acho que isso é sem dúvida.

Infelizmente para Royval, ele não tem certeza de que realizará seu desejo. Embora Moreno já tenha perdido duas vezes para Pantoja, uma vez na O lutador final 24 e uma vez no UFC, as melhorias que Moreno mostrou desde então em sua tetralogia com Figueiredo fazem Royval pensar que “The Assassin Baby” manterá seu título neste verão.

“Pantoja teve apenas uma luta desde que ele e eu lutamos, então você realmente não sabe o que ele está fazendo”, disse Royval. “Você viu as melhorias óbvias de Moreno ao longo dos anos. Então eu provavelmente daria a vantagem para o Moreno, só porque ele tem estado ativo, tem estado nessas lutas de título repetidas vezes, o cardio parece que aguenta no quinto round. Não sei se o Pantoja consegue manter o ritmo que tenta manter por cinco rounds seguidos. Seria interessante ver se ele conseguiria, mas dito isso, acho que Moreno, em uma luta de cinco rounds, poderia vencer.

O UFC 290 acontece no dia 8 de julho na T-Mobile Arena em Las Vegas.