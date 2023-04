Brasil Colônia: como o tema é cobrado no ENEM?

Brasil Colônia: entenda como o assunto pode ser abordado na prova do ENEM

O termo “Brasil Colônia” é usado para definir o período da história brasileira em que Portugal colonizou o país. Ele teria fim somente em 1822, com a consolidação do processo de independência do Brasil.

Esse assunto é muito cobrado por questões de história do Brasil, principalmente dentro das provas de diversos vestibulares e também do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para que você consiga se preparar da melhor forma possível, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão do ENEM sobre o Brasil Colônia. Confira!

Brasil Colônia: questão do ENEM

(ENEM – 2020) Porque todos confessamos não se pode viver sem alguns escravos, que busquem a lenha e a água, e façam cada dia o pão que se come, e outros serviços que não são possíveis poderem-se fazer pelos Irmãos Jesuítas, máxime sendo tão poucos, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos, justamente, por meios que as Constituições permitem, quando puder para nossos colégios e casas de meninos.

LEITE, S. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938 (adaptado).

O texto explicita premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar a

A) propagação do ideário cristão.

B) valorização do trabalho braçal.

C) adoção do cativeiro na Colônia.

D) adesão ao ascetismo contemplativo.

E) alfabetização dos indígenas nas Missões.

Análise:

A resposta correta para a questão de história do Brasil da prova do ENEM é a alternativa C.

O texto apresentado busca apresentar uma justificação para a utilização dos escravizados na colônia brasileira, uma vez que “não se poder viver sem alguns escravos”.

É importante notar que a mão-de-obra escravizada foi amplamente utilizada pelos colonizadores portugueses durante todo o período de colonização brasileira.