“Brasil Necessita Formar 797 Mil Profissionais de Tecnologia da Informação até 2025”

O avanço tecnológico é cada vez mais notável e acontece todos os dias. Seja com alguma atualização para aplicativos de smartphone, sistemas corporativos usados durante o trabalho ou até mesmo serviços online. Para que tudo isso continue acontecendo, é preciso mão de obra capacitada para desenvolver e programar e, de acordo com o levantamento feito pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a dependência por profissionais nesse mercado no Brasil deve chegar a 797 mil talentos até 2025.

O alto número se dá pela demanda do nicho para os próximos dois anos. Segundo o estudo, apenas 53 mil pessoas são formadas por ano em cursos de perfil tecnológico, enquanto há uma demanda média anual de 159 mil profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação. Isso impõe ao Brasil um grande desafio pela frente.

O relatório estima que as empresas de tecnologia demandem 797 mil talentos de 2021 a 2025. No entanto, com o número de formandos aquém da demanda, a projeção é de um déficit anual de 106 mil talentos – 530 mil em cinco anos. São números que refletem, segundo a Brasscom, o crescimento acelerado do setor de TIC, e deixam clara a urgente necessidade de que a formação profissional também seja ampliada no mesmo ritmo

Expectativas do setor

Enquanto a média nacional de salários é de R$ 2.001, a remuneração média do setor de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação é de R$ 5.028 – 2,5 vezes superior. Em serviços de alto valor agregado e software, ela chega a ser quase três meses maior que a média nacional: R$ 5.805 e R$5.699. Os valores são uma arma para o setor atrair mais estudantes.

Para Mônica Machado, coordenadora dos cursos de Infraestrutura em Nuvem, Ciência de Dados e Desenvolvimento Web no Centro Universitário Newton Paiva, o mercado está aquecido e necessitando de profissionais prontos para encarar qualquer desafio nesse nicho.

“Entender as novas tecnologias e ferramentas é primordial para a entrada neste mercado de computação. As empresas de tecnologia procuram e pedem por profissionais prontos e capacitados para trabalhar em suas empresas. É primordial que esse conhecimento técnico seja bem aplicado e se destaque entre todos os outros”, explica ela em comunicado à imprensa.

Cursos gratuitos para quem é de SP

O Estado também tem sua parte para acabar com o déficit, por isso, o governo de São Paulo tem o programa “Qualifica SP” que, em parceria com a iniciativa privada, oferece vagas de capacitação em cursos de qualificação profissionalizante de Tecnologia da Informação.

A iniciativa pretende aproximar as escolas de qualificação profissional ao setor produtivo para auxiliar o desenvolvimento das empresas do Estado e promover cursos, alavancando a geração de empregos.

Cabe às escolas fornecerem gratuitamente vagas em seus cursos para os estudantes, que, ao concluírem a formação, passarão por um processo seletivo com o objetivo de ocupar postos de trabalhos pré-definidos pelas empresas parceiras.

Na inscrição, o candidato pode escolher até dois cursos por período do Edital – com possibilidade de bolsa – mas deve residir no estado de São Paulo.

Ao final do curso, os concluintes terão a oportunidade de concorrer a vagas de emprego e estágio em empresas parceiras. Todos os cursos realizados serão de maneira remota, com enfoque em formar mão de obra em áreas onde há déficit de profissionais no mercado de trabalho



Nesta primeira etapa, três empresas estão oferecendo 123 mil vagas:

ADA Tech – 60 mil vagas para cursos de Desenvolvedor de Software jr. e Softskills (carga horária: 08 hs obrigatórias – 27 hs adicionais – 324 hs para formação).

Impacta – 60 mil vagas em cursos de Desenvolvolvedor Backend (carga horária: 170 hs) e Engenharia de Dados (carga horária: 140 hs).

Softex Campinas – 3 mil vagas em cursos de Desenvolvedor Full Stack e Desenvolvedor mobile (360 hs para nivelamento e aprofundamento).

As inscrições ficarão abertas até 30 de abril ou quando encerrarem as vagas. Para se inscrever, basta acessar o link.