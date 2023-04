Brasileiros Chocados com a Grande Vitória Confirmada Hoje (18/04) para Quem Trabalhou em 2021

Milhares de trabalhadores brasileiros poderão comemorar um salário extra neste mês de abril. Isso porque já está disponível o calendário de pagamentos do abono PIS/Pasep. De acordo com as informações do cronograma oficial, os beneficiários já começam a receber os pagamentos HOJE!

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício destinando a todo trabalhador brasileiro que se adéqua às regras do programa. O seu objetivo é oferecer um salário bônus de forma anual a todos que trabalham de carteira assinada.

A seguir, conheça mais sobre o programa e confira o calendário de pagamentos.

Quem tem direito a abono PIS/Pasep?

Para receber o abono PIS/Pasep é necessário ter trabalhado por, pelo menos, 30 dias durante o ano-base. Este ano, recebem os trabalhadores que tiveram a carteira assinada em 2021.

Além disso, os trabalhadores precisam cumprir os outros requisitos de participação do programa, que são estes:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base;

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Além disso, é importante ressaltar que alguns grupos de trabalhadores não possuem direito ao benefício do abono salarial. Confira abaixo quais profissionais não têm direito ao abono PIS/Pasep:

Trabalhadores domésticos;

Trabalhadores rurais ou urbanos contratados por pessoa física;

Empregados por pessoa física que se equipare a pessoa jurídica.

Calendário de pagamentos PIS/Pasep – Abril

Todas as pessoas que trabalham em empresa privada recebem o PIS (Programa de Integração Social), por meio da Caixa Econômica Federal. Para este grupo, o calendário de pagamentos segue o mês do nascimento dos beneficiários.

Por outro lado, os servidores públicos podem participar do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e recebem o pagamento por meio do Banco do Brasil. Para estes, o calendário é definido segundo o último número da inscrição dos beneficiários.

A partir desta semana, 4 novos grupos poderão receber o salário extra do abono PIS/Pasep. Confira quem recebe:

Pessoas que nasceram em Maio (PIS);

Pessoas que nasceram em Junho (PIS)

Pessoas com inscrição final 2 (Pasep);

Pessoas com inscrição final 3 (Pasep).



Como consultar e sacar o abono?

Se você deseja saber se tem algum valor a receber do abono PIS/Pasep, poderá consultar de forma fácil. Para isso, você deverá acessar o Portal Gov.Br ou mesmo através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível para telefones Android e IOS. Outra opção é através do telefone 135.

Os trabalhadores que têm direito ao benefício poderão sacar os valores por meio da sua conta no banco correspondente. Ou seja, se você recebe o PIS, poderá sacar através da conta-corrente da Caixa Econômica. Caso você receba o PASEP, receberá por meio da sua conta corrente no Banco do Brasil.

Mas caso você não possua conta no banco correspondente, ainda poderá realizar o saque diretamente no banco. Mas, para isso, precisará se dirigir a uma agência bancária com um documento de identificação com foto e o número do NIS (Número de Identificação Social).