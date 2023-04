Brasileiros Comemoram Quando Novo Preço do Gás de Cozinha é Anunciado

O preço do gás de cozinha caiu pela segunda semana no Brasil, após uma leve alta há três semanas. De acordo com um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o botijão de 13 quilos ficou 0,18% mais barato no país na semana passada.

Com o acréscimo desse resultado, o preço médio do gás de cozinha passou de R$ 107,52 para R$ 107,33. Embora a diminuição de 19 centavos não seja a queda esperada pelo consumidor, não há como negar que o recuo é melhor que qualquer alta. Aliás, os brasileiros torcem para que ocorram novas reduções nos preços.

Em resumo, o levantamento da ANP vem revelando que os valores do botijão de 13 quilos estão caindo desde o final de 2022. A título de comparação, o gás de cozinha ficou 6,22% mais caro no país em 2022. Já neste ano, o valor do produto está 1,2% menor, o que corresponde a uma queda de R$ 1,31.

Na semana passada, os consumidores aproveitaram a queda dos preços do botijão em três regiões brasileiras: Sul (-0,41%), Nordeste (-0,30%) e Sudeste (-0,12%). Por outro lado, os preços subiram no Centro-Oeste (+0,12%) e Norte (+0,11%).

Com o acréscimo destas variações, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos foi o seguinte nas regiões brasileiras:

Norte: R$ 118,46

R$ 118,46 Centro-Oeste: R$ 112,21

R$ 112,21 Sul: R$ 109,10

R$ 109,10 Nordeste: R$ 106,88

R$ 106,88 Sudeste: R$ 104,089

A ANP também revelou que o gás de cozinha ficou mais barato em 13 das 27 Unidades da Federação (UFs) na semana passada. A queda mais expressivas veio da Paraíba (-1,26%), seguido por Rio Grande do Sul (-1,12%) e Santa Catarina (-1,06%). As demais reduções foram bem tímidas.

Em contrapartida, os preços subiram em 14 UFs, porém, com destaque para Amapá (+2,80%) e Rio Grande do Norte (+1,03%). As outras altas não chegaram a 1%.

Preço do gás de cozinha pelo país

Ainda de acordo com a ANP, o Rio de Janeiro teve o gás de cozinha mais barato do Brasil, com um preço médio de R$ 95,31 na semana passada. Inclusive, o estado apresentou o menor valor em todas as semanas de 2023.

Com isso, o valor do botijão de 13 quilos na capital fluminense ficou 11,2% mais barato que a média nacional. Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana passada:

Rio de Janeiro: R$ 95,31;

R$ 95,31; Pernambuco: R$ 98,15;

R$ 98,15; Espírito Santo: R$ 101,49;

R$ 101,49; Sergipe: R$ 101,51;

R$ 101,51; Alagoas: R$ 101,57;

R$ 101,57; Distrito Federal: R$ 101,68.

De modo diferente, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 129,10). Vale destacar que, em 2022, o Mato Grosso liderou o ranking nacional dos preços mais caros de 2022 por 33 semanas. Em seguida, ficaram Rondônia (nove semanas), Roraima (três), Acre (três) e Tocantins (uma).

Isso mostra que, no ano passado, Roraima não teve muito destaque entre os maiores valores do país. Contudo, em 2023, o estado nortista se manteve na primeira posição nacional em todas as semanas de 2023, com o maior preço do país. Nesta atualização, o valor do botijão de 13 quilos superou em 20,3% a média nacional.



Você também pode gostar:

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada:

Roraima: R$ 129,10;

R$ 129,10; Rondônia: R$ 124,40;

R$ 124,40; Mato Grosso: R$ 123,64;

R$ 123,64; Amazonas: R$ 123,29;

R$ 123,29; Santa Catarina: R$ 122,48;

R$ 122,48; Tocantins: R$ 121,87;

R$ 121,87; Acre: R$ 120,32.

Quando o pagamento do Vale-Gás retorna?

Muitas famílias do Brasil utilizam diariamente o gás de cozinha em seus lares, principalmente na preparação das refeições. No entanto, o valor elevado do item, mesmo com a queda acumulada neste ano, vem pressionando a renda de muitos cidadãos, que diariamente enfrentam dificuldades para comprar o produto.

Essa realidade é vivida por milhões de brasileiros todos os meses. Por isso, o governo federal paga um benefício às famílias de renda mais baixa para que tenham condições de adquirir um botijão de 13 quilos com mais facilidade, sem comprometer a renda mensal. Esse benefício é chamado de Vale-Gás.

Na prática, o pagamento do benefício ocorre bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Como a última parcela foi paga em fevereiro, os beneficiários estão recebendo o Vale-Gás em abril. Isso quer dizer que as famílias beneficiárias podem comemorar a volta do auxílio neste mês.

Veja abaixo os requisitos para receber o Vale-Gás no país:

Estar com a inscrição ativa no CadÚnico;

Ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 651) por pessoa; ou

Possuir algum membro residente do domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).