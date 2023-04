Brasileiros no BOLSA FAMÍLIA estão desesperados e tomam novo susto HOJE (14/04)

Novo susto. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) divulgou que 1,2 milhão de pessoas acabaram de ter o seu Bolsa Família bloqueado. Na matéria de hoje, você poderá ver que, conforme informações da pasta, todas as pessoas que perderam o benefício se cadastraram no segundo semestre de 2022, como muitas famílias unipessoais, ou seja, compostas por apenas uma pessoa.

A operação, que está deixando os brasileiros do Bolsa Família assustados, faz parte do pente fino do Bolsa Família que está sendo realizado pelo Ministério desde o início deste ano. O objetivo é identificar inconsistências nos cadastros e eliminar todos os que não mais correspondem as regras do programa social. Sendo assim, muitos ainda podem ser excluídos da folha de pagamento da iniciativa.

Segundo informações divulgadas pelo MDS, quem perdeu o benefício em abril ainda poderá recuperar. Quer saber como? Confira a nossa matéria na íntegra e veja o que você precisa fazer caso tenha sido excluído do Bolsa Família.

Tive o Bolsa Família bloqueado, e agora?

Como mencionado, as pessoas que se cadastraram no Cadastro Único (CadÚnico) no segundo semestre de 2022 alegando ser de família unipessoal tiveram os seus cadastros excluídos do programa Bolsa Família este mês.

No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que estas pessoas conseguem reativar o benefício, caso, de fato, atendam aos requisitos do programa. Para isso, precisam realizar a atualização cadastral no CadÚnico.

Assim, devem se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) munido de CPF ou título de eleitor e o comprovante de residência, no prazo de até 90 dias. Dessa forma, será necessário assinar um termo, a fim de comprovar que realmente mora sozinho.

A depender da situação, é possível que o atendimento seja realizado em uma das unidades do CRAS ou mesmo no domicílio do beneficiário. Depois disso, basta aguardar a avaliação para ter o seu benefício reativado ou não, conforme julgar os servidores.

No mais, é importante lembrar que aqueles que voltarem a fazer parte do Bolsa Família, receberão as próximas parcelas, como também receberão as parcelas retroativas, referente ao período em que o benefício ficou suspenso.

Moro com mais pessoas e me cadastrei como unipessoal, e agora?

As pessoas que se cadastraram no programa Bolsa Família como unipessoal, mas moram com uma ou mais pessoas não precisam atualizar a inscrição do CadÚnico. Neste caso, elas precisam solicitar o cancelamento do cadastro através do aplicativo Cadastro Único.

Para isso, basta fazer o login no app com as suas informações pessoais e procurar pela aba “Consulta Completa”, onde há a opção de cancelar o cadastro. Feita a operação, o cidadão poderá agendar um atendimento no CRAS.

Na ocasião, será possível fazer o cadastro familiar corretamente, informando os dados de cada um dos componentes. Assim, caso a família se enquadrar nas exigências do programa, poderá voltar a fazer parte do Bolsa Família.

Pagamento do Bolsa Família em abril



Este mês, o pagamento do Bolsa Família estará disponível a partir do dia 14. Além disso, o valor do benefício poderá ser maior para muitas famílias, visto que o governo vai realizar o pagamento de adicionais.

As famílias que possuem como integrantes crianças de até 6 anos de idade receberão um acréscimo de R$ 150 por cada uma delas. O bônus faz parte do pacote de medidas do Governo Lula, implementado no último mês de março.

Além deste, outros grupos também receberão um valor extra nos próximos meses, especificamente a partir de junho. Famílias com gestantes, e crianças e jovens entre 7 e 18 anos incompletos terão direito a um valor de R$ 50 a mais no benefício.

Contudo, vale ressaltar que neste mês também haverá o pagamento da parcela bimestral do Vale-Gás. Nesta feita, os beneficiários que participam de ambos os programas receberão valores maiores.

A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 14 de abril;

Final de NIS 2: 15 de abril;

Final de NIS 3: 18 de abril;

Final de NIS 4: 19 de abril;

Final de NIS 5: 20 de abril;

Final de NIS 6: 22 de abril;

Final de NIS 7: 25 de abril;

Final de NIS 8: 26 de abril;

Final de NIS 9: 27 de abril;

Final de NIS 0: 28 de abril.