Brasileiros que ganham até R$8 mil recebem ÓTIMA NOTÍCIA

O relançamento do programa Minha Casa Minha Vida animou bastante os brasileiros. Entretanto, muitos ainda têm dúvidas sobre como funciona o financiamento da casa própria após as mudanças feitas pelo novo governo.

A saber, o programa habitacional foi relançado pelo presidente Lula e vai beneficiar quem possui renda bruta de até R$ 8 mil (imóveis urbanos). As inscrições já estão abertas.

De antemão, é válido destacar que o programa voltou ao cenário com alguns benefícios adicionais, entre eles, a ampliação do subsídio para até R$ 140 mil para o financiamento da casa própria. De acordo com informações do governo, o novo teto foi concedido com a finalidade de priorizar a Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Anteriormente, o valor máximo liberado no programa habitacional era R$ 96 mil, em áreas urbanas.

Novo Minha Casa Minha Vida

Como mencionado, o governo definiu um novo subsídio para o programa, que foi destinado à faixa 1, composta por famílias em situação de vulnerabilidade, com renda bruta mensal de até R$ 2.640. A saber, o novo teto do financiamento pode chegar a até 95% para essa faixa do Minha Casa Minha Vida, que equivale ao total de R$ 140 mil em área urbana e R$ 60 mil em áreas rurais.

Além disso, o governo anunciou recentemente que pretende incluir novos modelos de residência no programa habitacional. Segundo informações oficiais, três novos modelos de habitação serão oferecidos, conforme a demanda e perfil de cada município. Um dos novos modelos se refere a apartamentos menores, destinados a famílias monoparentais ou composta por até duas pessoas. Além disso, algumas casas poderão obter aquecimento solar de água.

O governo também pretende incluir opções de locação social no programa, bem como a aquisição de imóveis já utilizados em áreas urbanas como uma solução para famílias em situação de extrema pobreza, que vivem na rua.

Financiamento de uma casa no programa

O programa de financiamento Minha Casa Minha Vida é destinado às famílias com renda bruta mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas ou renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil em áreas rurais. As famílias são divididas por faixas de renda, que são definidas da seguinte forma:

Para área urbana

Faixa 1 : Renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640;

: Renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640; Faixa 2 : Renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400;

: Renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400; Faixa 3: Renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Para área rural

Faixa 1: Renda bruta familiar anual de até R$ 31.680;

Renda bruta familiar anual de até R$ 31.680; Faixa 2: Renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 a R$ 52.800.

Renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 a R$ 52.800. Faixa 3: Renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 a R$ 96 mil.

Como se inscrever?



Para se inscrever, as famílias da Faixa 1 devem procurar a prefeitura do município onde residem. Após realizarem a inscrição, a Caixa Econômica Federal deve analisar os dados e, aqueles que forem aprovados, serão comunicados sobre as datas de sorteio das casas.

Já as famílias das faixas 2 e 3 podem realizar a inscrição por meio de entidades organizadoras do programa Minha casa Minha Vida, ou comparecerem em uma agência da Caixa Econômica.