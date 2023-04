Brendan Loughnane e Rob Wilkinson conquistam vitórias dominantes no PFL 1

Os campeões do PFL de 2022, Brendan Loughnane e Rob Wilkinson, venceram no primeiro card do PFL do ano.

A Professional Fighters League deu início à temporada regular de 2023 com pesos penas e meio-pesados ​​competindo na noite de sábado em Las Vegas, e os chutes nas pernas de Loughnane foram demais para o ex-candidato ao título do UFC Marlon Moraes no evento principal.

Moraes entrou na luta com uma derrapagem de cinco lutas, todas por nocaute, mas parecia confortável com os pés no primeiro round. A maré começou a virar quando os chutes de Loughnane começaram a machucar sua perna direita.

Moraes ainda decidiu retornar ao segundo round, apesar de uma possível lesão, e avançou como um maníaco, dando socos e chutes para um nocaute hail mary, mas Loughnane acabou acertando outro chute brutal na perna que derrubou Moraes uma última vez.

Wilkinson, campeão meio-pesado do PFL com quatro nocautes consecutivos no último ano, encarou o ex-candidato ao título do UFC Thiago Santos na co-luta principal e não quis participar da trocação de “Marreta”, com quedas certeiras em três rodadas para parar o ímpeto do Santos em pé e controlar a ação para ganhar uma vitória por decisão.

Também na categoria dos meio-pesados, o ex-lutador do Bellator Will Fleury venceu o veterano do UFC Krzysztof Jotko por decisão dividida em uma disputa acirrada. Movlid Khaybulaev e Bubba Jenkins exibiram um wrestling ofensivo altamente eficaz para dominar Ryoji Kudo e Chris Wade, respectivamente, para ganhar três pontos na classificação dos penas.

A parte preliminar do card contou com outras cinco lutas da temporada regular, e os meio-pesados ​​Marthin Hamlet e Josh Silveira venceram seus oponentes com finalizações no primeiro round para marcar seis pontos cada e liderar a corrida de 205 libras. Alejandro Flores, Gabriel Braga e Ty Flores venceram as decisões de embolsar três pontos cada um em suas respectivas categorias de peso.

