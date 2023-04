Brendan Loughnane pensou em não fazer outra temporada do PFL, mas diz que foi informado de que ‘é torneio ou ficar de fora por um ano’

Quando Brendan Loughnane se tornou o campeão peso-pena do PFL em 2022, foi como um sonho que se tornou realidade. Mas sua comemoração não durou muito.

Embora ele estivesse obviamente feliz por conquistar o título junto com o grande prêmio de US$ 1 milhão, o Série Contender O veterano mal teve um mês de folga antes de montar seu próximo campo de treinamento enquanto a temporada de 2023 se aproximava.

“Você não tem a chance de aproveitar o cinturão”, disse Loughnane ao MMA Fighting. “Isso acontece tão rápido. Então ganhei no dia 25 de novembro, tive folga em dezembro com a família e amigos, dia 5 de janeiro estou de volta ao acampamento me preparando para a próxima temporada.

“Realmente, não houve turnês de vitória, nem desfiles, essa merda vem rápido e rápido, e aqui estamos nós.”

Loughnane disse que lidou com uma série de lesões ao longo da temporada de 2022, o que não o impediu de conquistar o título de 145 libras. Embora esteja muito mais saudável em 2023, Loughnane admitiu que pensou em não participar de sua terceira temporada consecutiva do PFL, apenas por causa da tensão mental e física que isso causa nele.

Somado a isso, o PFL está iniciando uma divisão de “superlutas” este ano e tem planos de expandir para o pay-per-view depois de passar pela primeira vez atrás de um paywall para o card do campeonato da promoção que encerrou 2022.

Infelizmente, Loughnane disse que qualquer ideia que ele tivesse sobre potencialmente pular a temporada de 2023 foi imediatamente rejeitada pelo PFL.

“Eu não queria participar do torneio novamente”, revelou Loughnane. “Disseram-me que tinha de o fazer. Disseram-me: ‘É isso que você está fazendo, você não tem opção. É torneio ou nada. É torneio ou ficar de fora por um ano. Então eu realmente tive que pensar, eu quero ficar um ano no meu auge? Não. Quero lutar quatro vezes em sete meses? Não. Então eu tive que chegar a um meio termo como, OK, bem, se você não fizer isso, você vai perder um ano no seu auge.

“Perdi um ano e meio por causa do COVID e estou 26-4 como profissional agora. Vou acumular mais quatro vitórias este ano. Isso será 30-4. Essas lutas estão chegando grossas e rápidas. Mais alguns cabelos grisalhos. Mas eu gosto quando começa e as coisas estão melhorando, lutas de legado como Marlon [Moraes]. Trazendo caras que têm um grande nome e posso realmente tirar algo da luta.

Dito isso, Loughnane disse que não guarda mágoa do PFL por ter dado a ele um ultimato sobre competir no formato de uma temporada ou ficar de fora o ano inteiro, porque entende porque sua participação no torneio foi crucial.

“Entendo. Eu sei para o que me inscrevi ”, disse Loughnane. “Esse é o modelo de negócios deles. Eles querem que os campeões façam o torneio todos os anos. Mas ser campeão do PFL significa vencer quatro lutas novamente. Não é como o UFC onde você só defende o cinturão uma vez, duas vezes por ano. Tenho que vencer quatro lutas em sete meses para manter o cinturão.

“Por isso que eu digo que é o cinturão mais difícil de se ter, pelo que você tem que passar para conquistá-lo e também pelo que você tem que passar para mantê-lo. Para ser bicampeão do PFL, você tem que vencer oito lutas, o que é uma loucura.”

No que diz respeito ao futuro, Loughnane ainda não decidiu se 2023 é sua última temporada no PFL, mas certamente não seria o primeiro a desistir. Ex-campeões como Kayla Harrison optaram por não participar do torneio, e este ano deve ser a última temporada de Olivier Aubin-Mercier depois que ele conquistou a divisão dos leves em 2022.

“Eu digo sim [it will be my last year], e digo não ao mesmo tempo ”, disse Loughnane. “É muito difícil. É uma rotina. É realmente difícil. É a coisa mais difícil que já fiz. Essa coisa é um animal totalmente diferente. Isso me assusta pra caralho e é por isso que eu amo fazer isso.

“Vai ser muito difícil novamente este ano em 2023, mas sinto que tenho a abordagem certa agora.”

Se havia uma coisa que Loughnane realmente queria ao retornar à temporada 2023 do PFL, era a oportunidade de continuar enfrentando uma competição mais nova e melhor. Ele terá essa chance com o campeão do PFL de 2021, Movlid Khaybulaev, neste ano, já que Khaybulaev é a última pessoa a derrotar Loughnane.

Loughnane também terá que se testar contra um ex-desafiante ao título do UFC em sua próxima luta, quando enfrentar Marlon Moraes no sábado, quando a temporada começar oficialmente.

“Estou feliz que eles me deram Marlon logo de cara, porque eu extraí valor de nome real de Marlon, em vez desses outros caras com quem lutei no início da temporada do ano passado”, disse Loughnane. “Eu realmente não entendi o valor do nome, mas agora ganhei 10 das minhas últimas 11 lutas, e se você olhar para a corrida que eu tenho – Bill Algeo, Tyler Diamond, Chris Wade, Sheymon Moraes, Bubba Jenkins – caras grandes, bons nomes, e acho que Marlon é um ótimo cara para adicionar a essa lista e continuar construindo meu legado.

“Acho que estabelecemos que sou um dos melhores pesos-pena do mundo e todos os meios de comunicação estão captando isso. Estou muito feliz por finalmente ter o respeito que mereço da mídia e das pessoas que admiro no esporte”.