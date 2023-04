Briga irrompe do lado de fora do Chase Center entre fãs de Warriors e Kings

Fseguindo o Golden State Warriors‘ vitória sobre o Sacramento Kings na noite de quinta-feira no jogo 3 da primeira rodada do Eliminatórias da NBA de 2023uma briga estourou fora do Chase Center entre os torcedores dos dois times.

Os Kings lideram a série por 2 a 1 e suas duas vitórias foram em casa no Golden 1 Center em meio a uma atmosfera incrível igualada por apenas algumas bases de fãs.

Torcedores dos Kings são proibidos de trazer chocalhos para a arena dos Warriors

O Sacramento chegou à pós-temporada pela primeira vez em quase 20 anos e seus torcedores aparentemente não sabem como agir fora de casa.

No vídeo, dois torcedores do Sacramento podem ser vistos acertando vários socos em dois torcedores do Golden State.

Assim que os torcedores do Warriors caíram, um dos outros dois homens tentou impedir que seu colega seguidor do Kings continuasse a briga, mas sem sucesso.

Esses fãs deveriam receber banimentos vitalícios

Mesmo quando os seguranças intervieram, o agressor acertou um tiro barato extra, eventualmente se misturando ao caos que acontecia ao fundo.

Não está claro se os dirigentes do Chase Center tomaram alguma atitude contra os torcedores. O consenso da maioria é que todas as partes envolvidas devem receber uma proibição vitalícia de todos os NBA arena.

Os torcedores estão evidentemente adotando a dura energia exibida na quadra de basquete, que começou quando Draymond Verde pisado em Domantas Sabonis.

Green foi suspenso para o jogo 3, embora sua energia evidentemente ainda estivesse presente. Os jogos de basquete profissional devem ser um ambiente familiar e tudo começa com os jogadores.