Britney Spears gravou 8 vídeos durante uma farra de dança ‘Fiquei animada porque não danço há muito tempo’

Britney Spears usou o Instagram como palco para mostrar a todos sua rotina de dança ‘Chutes animados para cima’ por Foster The People, e ‘Saudade (Parte I)‘ da Enigma e fez 8 vídeos para que todos saibam que ela ainda tem.

‘Fiz 8 vídeos ontem!!! Ela disse ‘Eu estava animada porque eu não dançava há uma eternidade!!!’ Spears disse. ‘Preciso de um carrinho de bebê hoje… literalmente!!!’

No clipe enviado para o Instagram, Britney mostrou ao mundo que está se mantendo em ótima forma enquanto ostentava um top branco e uma parte de baixo do biquíni rosa neon.

Britney Spears recentemente mudou seu nome no Instagram para River Red

Enquanto ela continua dançando, as notícias de um próximo livro de memórias estão circulando e especialistas afirmam que o livro será ‘uma história de triunfo’ e ‘cobrirá seus momentos mais vulneráveis, sua infância – sendo uma garotinha com grandes sonhos – seu rompimento com Justin Timberlakeo momento em que ela raspou a cabeça e sua batalha com sua família sobre sua tutela.’

Um dos maiores desafios de toda a sua carreira até agora tem sido sua tutela que foi dirigido por seu pai Jamie Spears e não terminou bem, no entanto, durante a dificuldade ela o vê como um “história de sobrevivência, encontrando seu caminho para sair da tutela incapacitante para encontrar a felicidade com seu marido Sam Ashgari.’