Britney Spears vai a bailes sensuais sem anel no México para um homem que não é seu marido

Pna estrela Britney Spears e seu marido Sam Asghari têm feito manchetes recentemente por sua decisão de abandonar suas alianças de casamento. lanças atualmente está de férias no México com seu amigo e empresário, Cade Hudsonenquanto Asghari permanece em Los Angeles, supostamente filmando um projeto.

Fotos obtidas pelo Correio diário mostram Spears chegando ao aeroporto LAX sem sua aliança de casamento, entrando em um SUV com um ursinho de pelúcia antes de partir para Cabo. Asghari também foi flagrado sem sua aliança de casamento enquanto se afastava de um manobrista na quinta-feira. No entanto, uma fonte confirmou que Asghari removeu seu anel porque está filmando um projeto, dissipando quaisquer rumores de problemas em seu casamento.

Britney Spears vai se casar com Sam Asghari

Spears e Asghari se casou em junho de 2022, e seu casamento parecia estar indo bem até que começaram a surgir rumores sobre a saúde e o bem-estar de Spears. Em janeiro, as preocupações com Spears começaram a aumentar depois que ela foi vista ficando chateada em um restaurante por fãs invadindo sua privacidade e filmando-a.

Posteriormente, os fãs decidiram chamar a polícia para realizar uma verificação de bem-estar da estrela pop. No entanto, Spears negou ter tido um “colapso” e garantiu a seus fãs que ela estava “seguindo em frente” em sua vida.

Os fãs ainda estão preocupados com seu bem-estar

lanças‘ saúde e bem-estar têm sido objeto de muita especulação nos últimos meses. Ela esteve anteriormente em uma tutela de 2008 a 2021, o que deu a seu pai e a uma instituição financeira controle sobre seus assuntos pessoais e financeiros. Spears tem lutado para acabar com a tutela e recuperar o controle de sua vida, e sua batalha atraiu muita atenção da mídia e de seus fãs.

Asghari tem sido um parceiro de apoio para Spears ao longo de suas lutas, e ele recentemente divulgou uma declaração confirmando que a intervenção, que havia sido planejada devido a preocupações com a saúde de Spears, não ocorreu. Ele também enfatizou que lanças está no controle total de sua vida e continuará a tomar todas as decisões que envolvam seus cuidados, independentemente das circunstâncias.

Apesar dos rumores e especulações em torno de seu casamento, Spears e Asghari pareciam estar bem no mês passado. O casal compartilhou fotos deles indo para a Target com roupas combinando para um dia de compras, e Spears negou o relato de que ela “quase morreu” antes da intervenção fracassada de sua família.

Asghari também compartilhou uma mensagem de apoio à esposa, dizendo aos fãs para não acreditarem em tudo o que lêem.