Bretanha Mahomes com certeza está gostando disso NFL offseason como seu marido, Patrick Mahomeso zagueiro do Super Bowl campeão Kansas City Chiefs e MVP da NFLteve mais tempo para ficar com ela e seus filhos, libras esterlinas e Bronze.

Neste último domingo o Mahomes família celebrou a Páscoa com a tradicional caça aos ovos, já que toda a família vestiu uma roupa laranja para a ocasião.

Brittany Mahomes diz que Sterling agora é a filhinha do papai

a esposa de Patrick Mahomes foi ao Twitter para compartilhar que sua filha libras esterlinas tornou-se mais uma filhinha do papai, algo que ela odeia admitir, mas quem poderia culpar libras esterlinasjá que o quarterback parece ser divertido e descontraído o tempo todo.

Bretanha Mahomes apareceu para bloquear todo o barulho externo e falar nas mídias sociais sobre seu relacionamento com Patrick Mahomescom o QB sempre aparentemente muito feliz com ela e seus filhos.