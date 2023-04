Brittany Matthews defende Jackson Mahomes contra seus críticos

Ttrabalho de mídia social feito por Bretanha Matthews e Jackson Mahomes só pode ser descrito como ‘relâmpago em uma garrafa’, com os fãs da NFL e o resto do mundo amando ou odiando o que publicaram.

Na verdade, os dois têm conseguido atrair olhares e interesse para tudo o que fazem, usando o vasto perfil de seu marido e irmão Patrick Mahomes para lançar seus vídeos.

No entanto, com Jackson Mahomes recebendo muito mais críticas nos últimos meses, mesmo sendo incentivada a ficar longe dos jogos do Kansas City Chiefs, a esposa de seu irmão o defendeu publicamente.

“Eles são ignorantes” Mateus respondeu em uma sessão de perguntas e respostas em sua página do Instagram, referindo-se aos trolls de Jackson.

“Ele é um ser humano apenas tentando viver sua vida e encontrar seu caminho e até que você ande um dia no lugar dele, você não tem o direito de dizer merda sobre ele.

“Então, é melhor apenas calar a boca.”

Jackson Mahomes agiu mal às vezes

Embora haja muito a ser dito sobre gentileza e compreensão, é preciso lembrar que Jackson Mahomes fez coisas a outros que não necessariamente se qualificam como tal, tudo em busca da fama.

Houve o incidente em que ele jogou água em Baltimore Ravens fãs, bem como uma suposta agressão sexual.

Os detalhes desse ataque permanecem um tanto incompletos, com uma mulher de 40 anos acusando Mahomes de beijá-la à força sem consentimento.

Mahomes também foi acusado de empurrar um garçom de 19 anos na mesma noite.

Desde o início de sua busca pela fama, Jackson Mahomes acumulou mais de um milhão de seguidores no Tik Tok e 245.000 seguidores no Instagram, destacando a eficácia de seu marketing pessoal e do status de emprego de seu irmão.