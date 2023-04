Brittney Griner defende participação de trans em esportes femininos: “É crime separá-los”

BRittany Griner falou em Phoenix na quinta-feira, onde continua a mapear seu retorno às quadras com o Phoenix Mercury. O basquete WNBS ficou extremamente emocionado durante a coletiva de imprensa, enquanto ela recontava seu tempo na prisão russa.

Griner também abordou o tema da participação de atletas trans no esporte, tema que tem gerado grande debate no mundo esportivo nos últimos meses. De fato, recentemente foi aprovada uma votação dos republicanos da Câmara que proibiu atletas transgênero de competir no esporte feminino. Além do mais, o World Athletics proibiu oficialmente as mulheres transgênero de participar de eventos do ranking mundial feminino em 23 de março.

“Há vários estados que estão se movendo para impedir agressivamente que atletas transgêneros joguem. Onde isso vai se classificar em seu radar quando se trata de defender que atletas transgêneros possam jogar?” perguntou um dos jornalistas presentes na conferência de imprensa.

Griner, que tem sido um grande defensor dos direitos LGBT no esporte, se manifestou veementemente contra as leis acima mencionadas. “Isso está no topo da lista de coisas pelas quais vou lutar e falar contra. Todos merecem o direito de jogar. Todos merecem o direito de vir aqui e sentar nesses assentos e se sentir seguros e não sentir que há uma ameaça e que eles não podem ser quem são”, disse Griner.

“Sinceramente, acho um crime separar alguém por qualquer motivo contra essa legislação que está tentando ser aprovada”, concluiu apaixonadamente.