BrMalls anuncia novas oportunidades de EMPREGO; confira os cargos disponíveis

A BrMalls, líder brasileira de administração de Shopping Center, divulgou novas oportunidades de trabalho. A empresa está contratando profissionais responsáveis, que se identifiquem com sua cultura e queiram crescer em um ambiente colaborativo, inclusivo e diverso. Para conferir todos os detalhes, continue acompanhando.

BrMalls anuncia novas contratações em regiões brasileiras

A companhia preza por um ambiente colaborativo e diverso, portanto, disponibiliza suas vagas para todos os profissionais, independente de raça, idade, gênero, orientação sexual, etnia, deficiência ou religião. Todos podem se inscrever e participar do processo seletivo.

A BrMalls é uma das maiores administradoras de Shoppings Centers no Brasil, referência em Full Service, onde oferece aos seus clientes: desenvolvimento e planejamento de projetos, gerenciamento de estrutura, gestão comercial, financeira, operacional e jurídica dentro desse segmento.

No dia de hoje, novas oportunidades estão sendo divulgadas pela companhia para atuar em diferentes áreas. Confira.

Assistentes de Marketing – São Paulo;







Analistas Dev Android – Rio de Janeiro;







Analistas de Marketing Júnior – Belo Horizonte;







Analistas de Marketing Comunicação – Maringá;







Analistas de CRM – Maringá;







Analistas de Cobrança – São Paulo;







Analistas de BackOffice Júnior – Juiz de Fora;







Analistas Community Manager Júnior – São Paulo;







Especialistas em Auditoria Interna de Processos – São Paulo;







Banco de Oportunidades – todas as unidades;







Auxiliares de Performance Comercial – Londrina;







Auxiliares Administrativos Operações (exclusivo para PCDs) – Campo Grande.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Os interessados que se identificam com a cultura da empresa BrMalls e queiram fazer parte da equipe, podem enviar seu currículo profissional atualizado através do link 123empregos.

