Brooks Koepka veio apenas curto no 2023 Mestresterminando em segundo lugar ao lado Phil Mickelson aquele 8 abaixo do par.

Apesar de sua exibição impressionante ao longo do torneio, o VIDA Golfe A estrela tinha algumas palavras de escolha para o ritmo lento do jogo durante a rodada final.

Koepka liderou a maior parte do torneio, mas Jon Rahm emergiu como o vencedor do prestigioso torneio de golfe, conquistando seu primeiro campeonato máster e segundo grande campeonato geral.

Rahm partiu ao lado Koepka às 14h33 e terminou cerca de cinco horas depois, garantindo seu lugar na história do golfe com 12 abaixo do par.

Falando aos repórteres após a rodada, Koepka criticou o ritmo do grupo à sua frente, que incluía Patrick Cantlay e Viktor Hovland. “Sim, o grupo à nossa frente era brutalmente lento”, disse Koepka. “Jon foi ao banheiro umas sete vezes durante a rodada, e ainda estávamos esperando.”

Koepka permanece positivo apesar da controvérsia do jogo lento

Apesar de suas frustrações com o jogo lento, Koepka permaneceu positivo sobre seu desempenho em Nacional Augusta. “Eu sei que se estou saudável, sei que posso competir”, disse ele. “Tive uma ótima semana, joguei bem, mas não consegui terminar.”

Alguns usuários do Twitter especularam que Jogo lento de Cantlay também pode ter irritado Hovland. Um mestres um fã até alegou que Hovland tentou enviar uma mensagem ao seu parceiro de jogo acertando a bola enquanto Cantlay continuava a subir o campo.

No final, Hovland terminou empatado em sétimo com 6 abaixo do par, enquanto Cantlay terminou empatado em 14º a 3 abaixo do par.

Embora Koepka não tenha conquistado seu quinto campeonato principal, ele conquistou seu segundo campeonato individual VIDA Golfe título em Orlando no início deste mês. O jogador de 32 anos saltou da Circuito PGA para a liga apoiada pela Arábia Saudita no verão passado, e parece que sua decisão está valendo a pena.

Apesar da decepção de terminar em segundo no mestresKoepka continua sendo um dos melhores jogadores de golfe do mundo e uma força a ser reconhecida no campo.