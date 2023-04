Brooks Koepka se alegra com a vitória do LIV Golf Orlando junto com a esposa Jena Sims

Bgralhas Koepka estava visivelmente encantado com seu Brooks Koepka Vitória do LIV Golf em Orlando, que terminou com 15 a menos no torneio.

É a segunda vitória individual do americano no LIV Golf, somando-se à vitória em Jeddah, na Arábia Saudita, no ano passado.

Comemora com a esposa Jena Sims

Sua esposa Jena Sims foi uma das primeiras a parabenizar Koepka após sua vitória em Orlando, tornando seu apoio conhecido nas redes sociais.

“Orgulho de você. Na próxima semana”, escreveu ela no Instagram.

O prêmio em dinheiro para o torneio de Orlando foi de $ 4 milhões, então não é nenhuma surpresa que os Sims estejam ansiosos para que Koepka volte ao gramado.

“Tenho jogado bem por algumas semanas”, disse Koepka, de 32 anos, que agora é o primeiro bicampeão do LIV Golf.

“Simplesmente não apareceu no placar, cometendo erros estúpidos. Foi bom sair esta semana e jogar praticamente sem erros.”

Feliz com a decisão LIV

Apesar de não estar classificado entre os melhores jogadores do mundo, tendo sido o jogador de golfe nº 1 durante seus dias no PGA Tour, Koepka disse à Sports Illustrated recentemente que está bem com a escolha que fez para ingressar VIDA Golfe.

“Estou contente com todas as decisões que tomei”, disse Koepka.