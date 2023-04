Brown, Tatum marcam 31 cada, Boston vence Hawks por 3-1

Jaylen Brown e Jayson Tatum cada um marcou 31 pontos e o celtas de Boston levou quase todo o caminho, segurando o Atlanta Hawks para uma vitória de 129-121 na noite de domingo e liderando por 3-1 na série de playoffs da primeira rodada.

O Celtics pode entregar o argumento decisivo na noite de terça-feira, quando a série retornar a Boston para o jogo 5.

Tatum e Brown combinaram para marcar os 16 pontos finais de Boston.

Brown, que usava uma máscara protetora após sofrer contusões faciais em fevereiro, tirou o aparelho depois de acertar apenas 1 de 7 tiros. Ele foi 11 de 15 no resto do caminho.

Boston nunca perdia depois de conseguir uma vantagem de 4-3 em Derrick Whitecesta de pouco mais de um minuto de jogo.

Tatum acertou uma enorme cesta de 3 pontos em uma bola perdida faltando dois minutos para o final, levando o Celtics a uma vantagem de 118 a 106.

Depois Trae Young acertou um longo 3 para fornecer o último suspiro de Atlanta, Brown derrubou um além do arco para o Celtics.

Marcus Smart somou 19 pontos e Derrick White 18 para o Celtics.

Young fez outro grande jogo pelo Atlanta com 35 pontos, mas não foi o suficiente. De’Andre Hunter entrou com 27 e De Jounte Murray tinha 23.

Hunter arrancou oito pontos consecutivos, incluindo alguns de 3, e então deu uma enterrada estrondosa que trouxe os Hawks para 53-49.

Mas o Boston fechou o primeiro tempo com uma arrancada de 12 a 4, finalizada pela cesta de três pontos de Smart, que mandou os visitantes para o vestiário com uma vantagem de 65 a 53 e consumiu muita energia da torcida da casa.

O Celtics protegeu tenazmente sua vantagem durante o terceiro período.

Young acertou uma longa cesta de 3 pontos que trouxe o Hawks para três, mas Boston deu o último tiro e colocou a bola nas mãos de Smart. O Celtics limpou o meio da quadra para que ele pudesse passar Bogdan Bogdanoviccolocando-o em uma vantagem de 92-87 indo para o quarto final.

Smart estava na escalação do Celtics e parecia bem depois de uma forte queda perto do final do jogo 3.

Ele acertou o cóccix enquanto lutava por um rebote, o que levou Boston a listá-lo como uma decisão do tempo de jogo. mas treinador Joe Mazzulla declarou sua guarda “bom para ir” bem antes da denúncia.

Mantendo-o limpo

A primeira semana dos playoffs foi marcada por faltas flagrantes, expulsões e suspensões.

Não houve grandes problemas na série Celtics-Hawks, embora Young tenha sofrido uma falta flagrante por agarrar o braço de Tatum em uma corrida pela pista no terceiro quarto.

“Acho que foi uma série limpa”, treinador dos Hawks Quin Snyder disse. “A fisicalidade não é necessariamente errada. Faz parte do jogo. Você pode ser físico. Acho que a palavra é ‘agressividade’ tanto quanto qualquer outra coisa. Ambas as equipes fizeram isso.”

Sugestões

Celtics: Depois de ser derrotado por 48-29 no jogo 3, o Boston saiu muito mais determinado nas bolsas. Eles mantiveram uma vantagem de 19-9 no final do primeiro quarto, 32-20 no intervalo e terminaram com uma vantagem de 53-52.

Hawks: membro do Hall da Fama Dominique Wilkins perdeu seu segundo jogo consecutivo como comentarista na transmissão regional do Hawks por causa de uma doença. Ele deve retornar para o jogo 5.