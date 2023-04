Bruna Biancardi: Quem é a futura mãe do segundo filho de Neymar?

Neymar Jr. vai ser pai pela segunda vez, depois de ter informado na terça-feira, junto com a companheira Bruna Biancardique estão esperando um filho.

Foi pelas redes sociais, que o casal deu a notícia aos seus seguidores, postando algumas fotos em que o jogador de futebol e a influencer se veem muito carinhosos, se beijando e também o brasileiro beijando carinhosamente a barriga de Bruna.

“Sonhamos com sua vida, planejamos sua chegada e saber que você está aqui para completar nosso amor torna nossos dias muito mais felizes”, revelou a mensagem.

“Você vai chegar em uma família linda, com um irmão, avós, tias e tias que já te amam muito!

“Vem logo filho, estamos te esperando!”

Quem é Bruna Biancardi?

Bruna é uma modelo e influencer brasileira que nasceu em São Paulo em 1994, tem 29 anos.

Segundo a Record, no Brasil ela é conhecida por sua atuação nas redes sociais, onde acumula mais de quatro milhões de seguidores no Instagram.

A companheira de Neymar, que tem sua própria marca de roupas em São Paulo, estudou na Universidade Anhembi Morumb. Nas redes sociais, Bruna costuma usar roupas de marcas de luxo como Louis Vuitton e outros estilistas de prestígio, sempre destacando seu estilo de vida da alta sociedade.

A história de amor de Bruna e Neymar Jr.

Em 2020, a modelo e o atacante se conheceram em uma festa, mas resolveram manter o relacionamento em segredo por alguns meses. Posteriormente, eles se deixaram ver juntos em reuniões familiares e outros eventos.

As constantes idas de Bruna a Paris aumentaram os rumores de um relacionamento entre as duas. Publicamente, eles foram vistos em agosto de 2021, quando fotógrafos os capturaram enquanto passeavam em um iate em Ibiza após a Copa América. No início de 2022, o casal oficializou o relacionamento por meio das redes sociais.