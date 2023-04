Bryce Young faz história como escolha nº 1 no Draft da NFL de 2023 – mas não da maneira que você pensa

Aos criadores de probabilidades anteciparam, o Carolina Panthers feito Bryce Young a seleção geral nº 1 no Draft de 2023 da NFL.

O Alabama o chamador de sinal tem Super Bowl ambições com Carolina, e ele é mais um Maré Carmesim produto se tornar uma escolha de alto draft no NFL. No entanto, Young foi mais alto do que qualquer jogador do Alabama na memória recente.

Young, uma estrela entre as estrelas

Jovem é o primeiro Alabama jogador a ir primeiro desde que o “Rascunho Comum” foi estabelecido em 1967, que combinou a NFL e AFL rascunhos em um evento.

Alabama viu um jogador ir para o segundo lugar geral – linebacker Cornelius Bennett em 1987. Vários outros foram elaborados em terceiro lugar, incluindo Marcel Dareus (2011), Trent Richardson (2012), e Jatos de Nova York estrela Quinnen Williams (2019). Mas Young está sozinho no número um.

A rica tradição futebolística do Alabama

A seleção de Young marcou o quinto draft consecutivo em que pelo menos um dos treinadores do Alabama Nick Sabandos jogadores foi selecionado entre os 10 primeiros.

O Maré Carmesim teve três jogadores selecionados entre os 12 primeiros do draft de 2023. Will Anderson ficou em terceiro lugar geral para o Houston Texansenquanto o Detroit Lions negociado para baixo para selecionar running back Jahmyr Gibbs.

Um jogador do Alabama foi selecionado na primeira rodada durante cada um dos últimos 15 drafts da NFL.