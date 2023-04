Bucks acertam 25 cestas de três pontos e vencem o Heat por 138 a 122 sem Giannis

Brook Lopez marcou 25 pontos, Jrue Feriado somou 24 e o Milwaukee Bucks resistiu à ausência de Giannis Antetokounmpo enquanto derrotava o Miami Heat por 138 a 122 na noite de quarta-feira, empatando a série de playoffs da primeira rodada da Conferência Leste com um jogo cada.

O dólares foi 25 de 49 em tentativas de 3 pontos para empatar o recorde da NBA para cestas de 3 pontos em um jogo da pós-temporada. Pat Connaughton, que nem jogou no jogo 1, somou 22 pontos, o recorde de sua carreira no playoff, ao acertar 6 de 10 além do arco.

Antetokounmpo permaneceu fora de Milwaukee depois de deixar a derrota do Bucks por 130-117 no jogo 1 no início do segundo quarto com uma contusão na parte inferior das costas. O duas vezes MVP sofreu a lesão em uma queda dura depois de sofrer uma falta no final do primeiro período durante uma corrida para a cesta.

“Continuaremos a monitorá-lo e esperamos que ele melhore e ainda continuamos otimistas de que em breve ele estará pronto para jogar”, disse o técnico do Bucks, Mike Budenholzer, antes do jogo.

O dólares também estava faltando o guarda Wesley Matthews, que distendeu a panturrilha direita no jogo 1. O Heat não tinha Tyler Herro, que quebrou a mão direita no jogo 1 e provavelmente não retornará nesta temporada a menos que o Miami chegue às finais da NBA.

Por pelo menos uma noite, o Bucks não perdeu Antetokounmpo, pois capitalizou uma reviravolta dramática no arremesso de 3 pontos. No Jogo 1, o dólares acertou 11 de 45 em tentativas de 3 pontos, enquanto o Heat fez 15 de 25. Desta vez, o Bucks acertou mais da metade de seus arremessos de 3 pontos em um desempenho recorde.

Joe Ingles marcou 17 pontos para o Bucks e acertou 5 de 6 além do arco. Chris Middleton e Grayson Allen somou 16 pontos cada. Bobby Portis fez 13 pontos e 15 rebotes.

Jimmy Butler marcou 25 pontos para o Heat, que recebe o jogo 3 no sábado.

O dólares inicialmente prosperou contando com a mesma fórmula que usou na última vez que jogou em casa na pós-temporada sem Antetokounmpo. Eles deram a bola para Lopez cedo e com frequência.

Lopez, que marcou apenas 10 pontos no jogo 1, tinha 14 no final do primeiro quarto na quarta-feira. Durante a corrida pelo título de Milwaukee em 2021, Lopez marcou 34 pontos, o recorde de sua carreira nos playoffs, para ajudar o Bucks a vencer o Atlanta Hawks por 123 a 112 no jogo 5 das finais do Leste, enquanto Antetokounmpo foi eliminado com uma hiperextensão no joelho esquerdo.

o sucesso de lopez dentro abriu as coisas para todos no perímetro.

Connaughton acertou uma cesta de 3 pontos que coroou uma corrida de 11-0 para colocar Milwaukee à frente por 62-41 com 5:29 restantes no segundo quarto. Butler encerrou o surto fazendo dois lances livres, mas o Bucks marcou os próximos 13 pontos – incluindo sete de Ingles – para obter uma vantagem de 32 pontos.

O Bucks liderou por até 36 pontos no terceiro quarto. O Heat superou o Bucks por 37-20 no quarto período para tornar o placar final um tanto respeitável. TIP-INS

Aquecer : Duncan Robinson substituiu Herro na equipe titular e somou 14 pontos. … Depois de não jogar no Jogo 1, Victor Oladipo tinha sete pontos no intervalo de quarta-feira. Ele terminou com 15.