C&A divulgou novos EMPREGOS pelo país; veja os cargos

A C&A é uma das maiores empresas dos setores de moda no mundo. Fundada na década de 40, a corporação instalou sua primeira loja no Brasil no ano de 1976, em São Paulo. Atualmente, a rede está presente em todos os estados do país, operando através de 300 unidades. Confira, a seguir, as vagas de emprego anunciadas recentemente pela rede.

C&A anuncia novas oportunidades de emprego pelo Brasil

A C&A é uma corporação que trabalha no segmento de varejo de moda no país. Com origem holandesa, a empresa inaugurou a primeira loja no território brasileiro em 1976 e, atualmente, está presente em todos os estados do país.

Operando através de 300 lojas próprias, a rede atende milhões de clientes todos os anos, oferecendo produtos de inúmeros departamentos, incluindo roupas, calçados, beleza, acessórios e artigos esportivos.

Para potencializar seu time corporativo, a C&A anunciou novas vagas de emprego por meio de seus canais digitais. Confira, a seguir.

Estágio em Engenharia – Niterói / RJ;







Analista de Contabilidade – Barueri / SP;







Coordenador de Projetos – Barueri / SP;







Gerente de Loja – Botucatu / SP;







Modelista – Barueri / SP;







Coordenador Comercial – Barueri / SP;







Analista de Engenharia – Niterói / RJ;







Cientista de Dados – Barueri e Remoto / SP;







Técnico de Manutenção – Goiás.

Como se candidatar

A C&A está sempre anunciando novos cargos em aberto nas suas lojas através de seus canais digitais. No portal de recrutamento, os interessados têm acesso a todas as vagas disponíveis, bem como suas informações específicas.

Caso tenha interesse em uma das oportunidades mostradas acima, basta acessar o site 123empregos e enviar seus dados profissionais para análise do RH.

