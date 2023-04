A Cacau Show é uma das maiores fabricantes de chocolates finos presente em todo o mundo. A companhia apresenta um portfólio com uma diversidade de produtos, que atendem toda a demanda do mercado e suprem a necessidade de cada um dos seus clientes. Há pouco tempo, oportunidades de empregos foram abertas em vários municípios do Brasil. Confira.

Cacau Show abre novas vagas de emprego; veja os cargos e regiões

A Cacau Show é uma marca composta por pessoas que atuam através de ética e disciplina e que são apaixonadas por servir e fazer parte de todas as experiências e memórias que esses produtos proporcionam. Atualmente, a companhia lidera o seu segmento e faz parte da vida de milhares de pessoas.

Para dar continuidade a sua jornada, novos empregos foram disponibilizados por todo o Brasil e para diversos cargos do mercado. Confira.

Analista de Banco de Dados – São Paulo;







Cientista de Dados – São Paulo;







Analista de Pesquisa e Desenvolvimento – São Paulo;







Coordenador de Compras Diretas – São Paulo;







Analista de Projetos Prediais – Espírito Santo;







Pessoa Consultora de Negócios – São Paulo;







Analista de Redes – São Paulo;







Coordenador de Contas a Pagar – São Paulo;







Analista de Loyalty Sênior – São Paulo;







Banco de Talentos – São Paulo.

Veja, a seguir, como se cadastrar em uma das oportunidades.

Como se candidatar

Para realizar inscrição e concorrer ao processo seletivo, os interessados devem estar por dentro de todas as solicitações exigidas pela empresa e encaminhar um currículo para análise no site 123empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.