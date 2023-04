Cadastramento para o 1º Censo do Penedo Previdência é prorrogado até 24 de abril

Secom PMP com Penedo Previdência

Com objetivo de consolidar a base de dados do Penedo Previdência, a administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Penedo ampliou a data final do seu primeiro censo previdenciário.

O trabalho iniciado em 27 de março para todo pessoal ativo, aposentado e pensionista da Prefeitura de Penedo seria concluído nesta sexta-feira, 14, mas foi estendido até 24 de abril.

O advogado Alfredo Pereira, Diretor Presidente do Penedo Previdência, explica o motivo da ampliação. “Sentimos a necessidade de prorrogar devido aos atendimentos que não aconteceram durante os feriados. Recebemos servidores diariamente em nossa sede para sanar dúvidas e, devido às pausas, não conseguimos atender todo público”.

“O importante é não perder o prazo e vir atualizar os dados pessoalmente ou realizar o recadastramento de forma on-line, o que assegura também agilidade e comodidade”, ressalta Alfredo Pereira.

AQUI você pode realizar o recadastramento de modo on-line

A sede do Instituto Penedo Previdência está situada no Largo São Gonçalo, Centro Histórico, e os atendimentos são de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Quem não se recadastrar estará em situação irregular perante o Penedo Previdência.

Confira no link abaixo quais são os documentos exigidos para fazer o censo do Penedo Previdência

Orientacoes-sobre-o-Censo-Previdenciario-do-Penedo-Previdencia

Decreto Municipal nº 841, de 14 de Abril de 2023

Instituto Penedo Previdência amplia prazo do 1º Censo Previdenciário