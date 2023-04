Caffeine Army OFERECE EMPREGOS no Nordeste

A Caffeine Army, marca que surgiu com o intuito de transformar um estilo de vida em propósito, com o desejo de levar adiante a mudança que uma rotina de saúde, bem-estar e alta performance pode causar, está atrás de mais pessoas para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar um pouco mais sobre, confira quais são as vagas:

Analista Comercial Gestão de Carteira II – Salvador – BA – Efetivo;

Analista de Suprimentos – Salvador – BA – Efetivo;

Designer II – Salvador – BA – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Fullstack – Salvador – BA – Efetivo.

Mais sobre a Caffeine Army e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais detalhes sobre a Caffeine Army, é interessante frisar que a empresa começou com a venda de 3 produtos necessários para fazer o bulletproof coffee: café arábica, manteiga ghee e óleo de coco. Depois, em 2018, lançou a primeira versão do SuperCoffee, sendo pioneiros e criadores do segmento.

Com o passar dos anos, fez um completo rebranding da marca, para representar ainda mais o seu propósito e consolidar a marca além de um produto, levantando bandeiras importantíssimas para os dias atuais, como os cuidados com o corpo e a mente: a Caffeine Army.

Por fim, a companhia segue unindo propósitos e alimentando uma comunidade global que vive e reverbera um estilo de vida em alta performance, emanando equilíbrio, saúde e bem-estar em todos os momentos da sua vida.

